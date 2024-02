The Boys: Annunciata la data della stagione 4!

News Serie TV

I Super stanno per tornare, finalmente. Prime Video annuncia la data di uscita della nuova stagione della serie tv di successo.

Quest'anno c'è un motivo in più per attendete con impazienza l'arrivo dell'estate. Prime Video ha annunciato che la stagione 4 della popolarissima serie tv The Boys, attesa con il fiato sospeso da quasi due anni, debutterà il 13 giugno. La prima settimana saranno disponibili in streaming i primi tre episodi, poi un nuovo appuntamento ogni giovedì fino al 18 luglio. E per celebrare questa giornata speciale, giacché oggi è il compleanno di Patriota, è stato rilasciato anche un nuovo poster che mostra il Super e Victoria Neuman apparentemente in piacevole compagnia durante un evento politico.

The Boys: Cosa ci aspetta nella stagione 4

Nella quarta stagione di The Boys, il mondo sarà sull'orlo del baratro (come sempre, del resto). Victoria Neuman (interpretata da Claudia Doumit) sarà più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota (Antony Starr), che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher (Karl Urban), a cui restano solo pochi mesi di vita a causa dell'utilizzo del V-24, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys. Con il resto della squadra stanco delle sue bugie e la posta in gioco più alta che mai, questi dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, nuovi Super scenderanno in campo: Sister Sage e Firecracker, interpretate rispettivamente da Susan Heyward (Orange Is the New Black) e Valorie Curry (The Following). Rosemarie Dewitt (Little Fires Everywhere) farà il suo debutto nei panni della mamma di Hughie, mentre il veterano di Supernatural Jeffrey Dean Morgan si riunirà con l'ideatore di quest'ultima e di The Boys Eric Kripke per interpretare un personaggio misterioso, qualcuno che si farà beffe di Butcher e del suo gruppetto disorganizzato. Nessuna parola, invece, sui personaggi affidati alle altre nuove aggiunte al cast Rob Benedict (un altro attore di Supernatural) e Elliot Knight (C'era una volta). Kripke ha anticipato inoltre che i recenti eventi dello spin-off Gen V, in particolare la scoperta da parte di Butcher del nefasto programma segreto Il Bosco e del virus che può uccidere i Super, attualmente in possesso di Victoria, saranno una parte importante della trama della stagione 4.