The Boys 4: Quando esce, trama, cast, anticipazioni e tutto quello che sappiamo

News Serie TV

La serie supereroistica di Prime Video tornerà con nuovi episodi: le anticipazioni e tutto quello che si sa sulla quarta stagione di The Boys.

La terza stagione di The Boys ha alzato l'asticella spingendosi al limite di ciò che è consentito, accettato e soprattutto universalmente tollerato in una serie tv. Dopo il finale, l'episodio 8, arrivato su Prime Video, le attenzioni dei fan sono già rivolte verso la quarta stagione, confermata dallo streamer poco dopo il debutto della terza. La serie basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson e prodotta dai visionari (per non dire folli) Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg tornerà quindi con nuovi episodi prossimamente. Ma cosa sappiamo, fin da ora, sulla trama, il cast e tutto il resto? In questo articolo riuniremo, man mano che usciranno, tutte le anticipazioni e le novità annunciate.

The Boys 4: Quando esce?

Prime Video non ha ancora annunciato la data di uscita della stagione 4 di The Boys. La serie è tradizionalmente un'uscita estiva per il servizio, dato che la prima stagione era uscita nel mese di luglio e la terza stagione a giugno. La stagione 4, pertanto, potrebbe arrivare nell'estate del 2023. Ma è una previsione ottimistica visto che le riprese dei nuovi episodi non inizieranno prima dell'autunno del 2022, il che potrebbe farne slittare l'uscita nell'autunno 2023.

ATTENZIONE: Da questo punto in poi seguiranno SPOILER per chi non ha visto il finale della terza stagione di The Boys.

La trama e le anticipazioni

Naturalmente ancora non sappiamo molto sulla trama della prossima stagione. Ma, chi ha visto il finale della terza stagione - attenzione agli SPOILER da qui in poi - sa che di carne al fuoco ne è stata messa tanta. Innanzitutto Butcher (Karl Urban) è stato condannato a morte dal suo abuso del composto V temporaneo. Riuscirà a sopravvivere? La pressione è tanta, sebbene neppure Urban sappia ancora quale sia il destino del suo personaggio. "Non ne ho idea. La prossima settimana [all'inizio di luglio] vedrò Kripke e inizieremo a parlare di quello che ha in serbo. Ma non mi piace molestare gli autori durante il loro processo di scrittura", ha detto l'attore a Collider.

Anche il destino di Maeve (Dominique McElligott) è in bilico. Durante lo scontro con Soldatino (Jensen Ackles), sembra aver perso i suoi poteri e, per la sua gioia, potrà vivere come persona comune insieme alla fidanzata Elena (Nicola Correia-Damude). Sarà un addio? Per quanto riguarda Soldatino, è stato ibernato (di nuovo) ma probabilmente la sua storia non finisce qui: ha una resa dei conti da regolare con il ritrovato figlio Patriota (Antony Starr). A proposito: dopo ciò che è accaduto a Patriota e a Black Noir e all'allontanamento di Starlight e Maeve, gli unici membri dei Sette ancora in piedi sono Abisso e A-Train. La quarta stagione dovrà ripartire dal reclutamento di nuovi membri e non ci stupirebbe vedere Ryan, il figlio di Patriota, addestrarsi già così giovane.

Il cast: Chi tornerà?

Molti personaggi principali sono stati sul punto di morire nel finale della terza stagione di The Boys, ma alla fine solo uno è morto davvero. Ci riferiamo purtroppo a Black Noir (Nathan Mitchell), ucciso da Patriota, che quindi non tornerà la prossima stagione. C'è incertezza anche su Dominique McElligott (Maeve) visto che il suo arco narrativo sembra essersi concluso. Gli attori che ci aspettiamo di rivedere, invece sono Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Erin Moriarty, Antony Starr, Chace Crawford, Jessie T Usher e Claudia Doumit.

Il franchise The Boys è in espansione

Il rinnovo di The Boys per una quarta stagione è solo l'ultima pacca sulla spalla di Kripke e di un franchise che continua a riscuotere un grandissimo successo sulla piattaforma streaming di Amazon. Lo scorso marzo, Prime Video ha lanciato lo spin-off animato e antologico The Boys presenta: Diabolico!. Inoltre, è atteso prossimamente un secondo spin-off live-action ambientato nell'unico college americano frequentato esclusivamente da Super, gestito ovviamente dalla Vought International.

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle novità di The Boys 4.