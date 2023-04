The Boys 4: Ecco Jeffrey Dean Morgan nei panni del suo misterioso personaggio

News Serie TV

L'attore posa sul set con il protagonista della serie di successo di Prime Video Karl Urban.

Grazie a Karl Urban ora sappiamo qualcosa in più del personaggio che Jeffrey Dean Morgan interpreterà nella quarta stagione della serie di successo The Boys, in streaming su Prime Video prossimamente. Nel proprio profilo Instagram, l'attore ha condiviso una foto che lo ritrae accanto al veterano di The Walking Dead, anche uno dei volti di Supernatural, l'altra serie creata dal co-ideatore di The Boys Eric Kripke. Morgan è vestito di tutto punto e posa con il Billy Butcher di Urban in quella che sembra una radura.

The Boys: Jeffrey Dean Morgan nella stagione 4

Lo scorso agosto, quando è stato ufficializzato il coinvolgimento di Morgan nella stagione 4 di The Boys, è stato anticipato soltanto che l'attore interpreterà un ruolo ricorrente. Non ci è dato sapere ancora quale, mentre nella didascalia che accompagna lo scatto Urban scrive che la foto immortala un momento della fine delle riprese. E aggiunge scherzosamente: "Un enorme ringraziamento al nostro cast e alla nostra troupe fenomenali. Vi voglio bene, gente! Non sono autorizzato a pubblicare foto dal set... perciò ecco uno scatto di Jeffrey Dean Morgan e moi sul set di uno spot di Cadillac".

Dal 18 giugno nello spin-off sequel The Walking Dead: Dead City, Morgan è un grande fan di The Boys e ha usato ogni strategia possibile, incluso tampinare Kripke su Twitter, per ottenere un ruolo nella serie. Il suo non sarà l'unico volto nuovo nella quarta stagione. Come sappiamo dalle notizie precedenti, Valorie Curry (The Following) e Susan Heyward (Orange Is the New Black) interpreteranno Firecracker e Sister Sage, due nuove Super (qui la loro prima foto in costume), mentre Rosemarie Dewitt (The Staircase) ha ottenuto il ruolo della mamma di Hughie. Ruoli non meglio precisati sono stati affidati inoltre a Rob Benedict (Supernatural) e Elliot Knight (C'era una volta).