The Boys: In attesa della stagione 4, svelato l'aspetto delle nuove Super

La serie di successo tornerà in streaming su Prime Video nel 2023.

I Sette aumenteranno le loro quote rosa nella stagione 4 della serie di successo The Boy? Tutto suggerisce di sì, a cominciare dal finale del ciclo precedente. Sebbene l'attesa per i nuovi episodi sia ancora lunghissima, Prime Video ha diffuso le prime foto ufficiali delle aggiunte al cast Valorie Curry (The Following) e Susan Heyward (Orange Is the New Black), interpreti rispettivamente delle Super Firecracker e Sister Sage.

The Boys 4: Arrivano Firecracker e Sister Sage

Dovremo accontentarci di vederle nei loro splendidi costumi creati da Laura Jean Shannon, perché Amazon ha fatto sapere che i dettagli dei due personaggi saranno tenuti segreti fino all'arrivo in tv della quarta stagione, indicativamente nel tardo 2023. Tutto quello che sappiamo è ciò che il co-ideatore e showrunner Eric Kripke aveva rivelato in occasione dell'annuncio dei due casting, ovvero che "sono tra i Super migliori e più folli mai creati per The Boys. Li adorerete e ne sarete assolutamente inorriditi e un po' nauseati".

Quelli di Curry e Heyward non saranno gli unici volti nuovi nella stagione 4. Dopo un lungo corteggiamento reciproco, Kripke è riuscito a portare in The Boys l'amico di Supernatural Jeffrey Dean Morgan, attualmente nel cast di The Walking Dead e dello spin-off sequel The Walking Dead: Dead City, la seconda star della sua precedente creatura di successo a recitare nella serie supereroistica dopo Jensen Ackles (Soldatino). Anche in questo caso i dettagli del personaggio sono tenuti sottochiave, ma dovrebbe trattarsi di un ruolo più piccolo rispetto agli altri due.