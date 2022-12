The Boys 4: Arriva la mamma di Hughie!

News Serie TV

Annunciati anche il ritorno di Simon Pegg e altre aggiunte al cast.

La famiglia Campbell trascorrerà un po' di tempo insieme nella quarta stagione di The Boys. E sapendo come vanno solitamente le cose in The Boys, questa non è necessariamente una buona notizia per i diretti interessati. L'attrice di The Staircase e Little Fires Everywhere Rosemarie Dewitt si è unita al cast della serie di successo di Prime Video con il ruolo della mamma di Hughie. È stato annunciato inoltre che Simon Pegg riprenderà il ruolo di Hugh Campbell Sr., il papà del personaggio interpretato da Jack Quaid, visto già nella prima stagione e brevemente nella terza.

The Boys 4: Annunciate altre aggiunte al cast

Al cast della stagione 4 di The Boys si sono uniti anche Rob Benedict (Supernatural) e Elliot Knight (C'era una volta). In questo caso, non si conoscono ancora i dettagli dei personaggi che sono stati affidati loro. Benedict è uno dei tanti attori di Supernatural che il co-ideatore di entrambe le serie Eric Kripke ha voluto in The Boys e si aggiunge a Jensen Ackles (interprete di Soldatino), Jim Beaver (Robert Singer) e Jeffrey Dean Morgan, quest'ultimo ingaggiato anch'esso per il prossimo ciclo di episodi con un ruolo altrettanto misterioso.

Questi nuovi ingressi nel cast si aggiungono agli altri annunciati precedentemente di Susan Heyward (Orange Is the New Black) e Valorie Curry (The Following), scelte per i ruoli delle nuove Super Sister Sage e Firecracker rispettivamente. Di entrambe sono state diffuse le prime foto in costume lo scorso ottobre.