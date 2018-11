The Big Bang Theory e Young Sheldon: Ecco come i due Sheldon si incontreranno nel crossover

La rete americana CBS ha rivelato i dettagli del recentemente annunciato crossover tra la sitcom di successo The Big Bang Theory, giunta alla sua dodicesima e ultima stagione, e lo spin-off prequel Young Sheldon; evento atteso sin dall'esordio di quest'ultimo che negli Stati Uniti andrà finalmente in scena il prossimo mese.

Come già noto, un episodio di The Big Bang Theory - The VCR Illumination, in onda il 6 dicembre - ospiterà la giovane star di Young Sheldon Iain Armitage, interprete della versione fanciullesca di Sheldon Cooper, nonché i colleghi Lance Barber e Montana Jordan, i quali riprenderanno i ruoli di George e Georgie, il padre e il fratello maggiore di Sheldon. Finora non si conoscevano le circostanze di questo fantomatico incontro tra lo Sheldon bambino e quello adulto interpretato da Jim Parsons, ma la sinossi ufficiale diffusa dal network rivela ora che la visione di una registrazione su VHS di alcuni momenti passati di Sheldon incoraggerà quest'ultimo, ed Amy (Mayim Bialik), a non arrendersi di fronte a una situazione sfavorevole.

Non finisce qui! CBS ha annunciato anche che la protagonista di The Good Fight Christine Baranski riprenderà il ruolo di Beverly, la madre di Leonard, nello stesso episodio. Si tratta dell'ultima guest star ricorrente ad aver accettato di apparire nella stagione conclusiva dopo Bob Newhart (Arthur Jeffries, l'idolo di Sheldon anche conosciuto come il Professor Proton) e Keith Carradine (Wyatt, il papà di Penny).