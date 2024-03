The Acolyte: La Seguace, il trailer ufficiale della nuova serie di Star Wars

News Serie TV

Arriverà il 5 giugno su Disney+ la serie che promette di essere la più cupa e violenta tra i progetti ambientati nella Galassia di Star Wars: ecco il trailer ufficiale di The Acolyte: La Seguace.

Dopo un primo poster che ne aveva anticipato l'uscita nella giornata di oggi, è arrivato oggi il trailer ufficiale di The Acolyte: La Seguace, la serie di Star Wars che sarà ambientata nell'era dell'Alta Repubblica e ne racconterà il lato più oscuro. L'appuntamento è fissato con i primi due episodi in Italia per il 5 giugno su Disney+.

The Acolyte: La trama e il cast

The Acolyte è ambientata circa un secolo prima dei fatti del film Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma e in una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro nell'era dell'Alta Repubblica, un periodo in cui i Jedi e la Repubblica erano al loro apice e il lato oscuro esisteva solo nelle ombre della galassia. I Sith agivano nell'oscurità ma cospiravano per condizionare le sorti dei Jedi, molto più numerosi. Al centro del racconto c'è un ex Padawan che si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto non si aspettassero. Il trailer anticipa lo scontro con il lato oscuro e, come si capisce anche dal poster che mostra una spada laser insanguinata, scorrerà del sangue (qualcosa che abbiamo visto molto raramente finora nel mondo di Star Wars). Ma non tutto sarà bianco o nero. La showrunner Leslye Headland in un'intervista aveva dichiarato: "Vedrete personaggi più ambigui dal punto di vista morale che in ogni altro prodotto a tema Star Wars".

Nel cast ci sono Amandla Stenberg (The Hate U Give) che interpreta la Padawan protagonista, Lee Jung-jae (Squid Game) è il maestro Jedi, Joonas Suotamo. (Solo: A Star Wars Story) è un Jedi Wookiee chiamato Kelnacca, Rebecca Henderson (Inventing Anna) è Vernestra Rwoh. Completano il cast Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith, Dafne Keen (His Dark Materials), Charlie Barnett (Russian Doll), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Carrie-Anne Moss (Marvel’s Jessica Jones), Dean-Charles Chapman (Il Trono di Spade) e Margarita Levieva (Revenge).

