Star Wars: The Acolyte, fissata la data d'uscita della serie

Finalmente Disney+ ha annunciato quando uscirà la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, precisamente nell'era dell'Alta Repubblica: ecco tutto quello che sappiamo in attesa di domani, quando conosceremo nuove anticipazioni.

Può partire ufficialmente il conto alla rovescia per la prossima serie di Star Wars in arrivo su Disney+. Il servizio di video in streaming ha appena svelato la data d'uscita di Star Wars: The Acolyte (che in Italia avrà il titolo The Acolyte: La Seguace) e, con un nuovissimo poster nel quale si vede una spada laser insanguinata, ha annunciato ulteriori novità (forse il primo teaser?) per la giornata di domani. Intanto l'appuntamento con la serie è fissato in Italia per il 5 giugno su Disney+.

The Acolyte: La trama e il cast

The Acolyte, a cui ha lavorato come showrunner Leslye Headland, è ambientata circa un secolo prima dei fatti del film Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma e in una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro nell'era dell'Alta Repubblica, un periodo in cui i Jedi e la Repubblica erano al loro apice e il lato oscuro esisteva solo nelle ombre della galassia. La serie si presenta come una serie mistery thriller e racconta la storia di un ex Padawan che si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto non si aspettassero. In una passata intervista la showrunner aveva anticipato che gli spettatori vedranno più Jedi di quanti ne abbiano mai visti e devono prepararsi a scene d'azione altrettanto elettrizzanti. Non aspettiamoci, però, i guerrieri a cui siamo abituati. "Abbiamo più Jedi di quanti ne abbiate mai visti in altri contenuti di Star Wars ma, allo stesso tempo, vedrete anche dei personaggi più ambigui dal punto di vista morale che in ogni altro prodotto a tema Star Wars", aveva aggiunto.

Nel cast Amandla Stenberg (The Hate U Give) interpreta la Padawan protagonista, Lee Jung-jae (Squid Game) è il maestro Jedi, Joonas Suotamo. (Solo: A Star Wars Story) è un Jedi Wookiee chiamato Kelnacca, Rebecca Henderson (Inventing Anna) è Vernestra Rwoh. Completano il cast Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith, Dafne Keen (His Dark Materials), Charlie Barnett (Russian Doll), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Carrie-Anne Moss (Marvel’s Jessica Jones), Dean-Charles Chapman (Il Trono di Spade) e Margarita Levieva (Revenge).

