The Acolyte: Amandla Stenberg in trattative per il ruolo da protagonista nella serie ambientata nell'universo di Star Wars

News Serie TV

La serie, descritta come un mistery thriller ambientato negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica, è solo uno dei tanti progetti legati alla saga creata da George Lucas.

Amandla Stenberg potrebbe essere presto uno dei nuovi volti del mondo di Star Wars. Secondo Variety e altre autorevoli testate di spettacolo americane, l'artista - vincitrice del NAACP Image Award nel 2019 per il film Il coraggio della verità - The Hate U Give - sarebbe in trattative per ricoprire un ruolo da protagonista in The Acolyte, una delle prossime serie ambientate nella "galassia molto, molto lontana" e che vedremo prossimamente in streaming su Disney+.

La trama di The Acolyte

Annunciata ufficialmente un anno fa e sotto la supervisione di Leslye Headland, The Acolyte è descritta come una serie mistery thriller ambientata negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica (giusto per orientarsi nella timeline di Star Wars, l'Alta Repubblica è finita circa 50 anni prima degli eventi narrati nel film Episodio I - La minaccia fantasma). Secondo le prime informazioni, la serie porterà alla luce "una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro".

Chi è Amandla Stenberg e il suo ruolo in The Acolyte

Amandla Stenberg, 23 anni e che si identifica come persona non-binaria, si è fatt* conoscere nel ruolo di Rue nella saga di Hunger Games. Successivamente ha recitato anche in film come Darkest Minds, Noi siamo tutto e nel più recente Caro Evan Hansen. I suoi crediti televisivi includono invece serie come Sleepy Hollow e la miniserie Netflix The Eddy. I dettagli sul personaggio di Stenberg in The Acolyte sono ovviamente ancora tenuti sotto chiave e né i suoi rappresentanti né Lucasfilm hanno per ora confermato il suo coinvolgimento nel progetto. Guardando alla saga di Star Wars, sappiamo che è un Accolito è un Sith che ha appena iniziato il suo addestramento sotto la guida di un esperto Signore dei Sith. Questo prima che il Signore dei Sith Darth Bane istituisse la Regola del Due, in base alla quale possono esistere solo due Sith contemporaneamente: un maestro e un apprendista.

Le prossime serie ambientate nell'universo di Star Wars

Prima di vedere The Acolyte (la cui produzione dovrebbe essere avviata verso la metà del 2022) gli appassionati di Star Wars potranno deliziarsi innanzitutto con The Book of Boba Fett, la serie sul cacciatore di taglie Boba Fett in arrivo il 29 dicembre, poi la terza stagione di The Mandalorian, la serie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor in arrivo nel 2022, la serie dedicata a Cassian Andor con Diego Luna e Ahsoka, un altro spin-off di The Mandalorian dedicato al personaggio di Ahsoka Tano interpretata da Rosario Dawson. Senza contare altre serie animate o speciali che pure sono stati annunciati da Lucasfilm.