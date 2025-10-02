TGCom24
The Abandons: Data e prime foto della nuova serie dell'ideatore di Sons of Anarchy per Netflix

Netflix annuncia la data di uscita e mostra le prime foto di The Abandons, il drama western dell'ideatore di Sons of Anarchy con protagoniste Lena Headey e Gillian Anderson.

Netflix ha annunciato che The Abandons, ultima creazione dell'ideatore di Sons of Anarchy Kurt Sutter, sarà disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 4 dicembre. Con la veterana de Il Trono di Spade Lena Headey e la veterana di X-Files Gillian Anderson protagoniste, il drama western si mostra nel frattempo nelle prime foto ufficiali.

The Abandons: La trama, il cast, i personaggi

Con The Abandons, Netflix ci porterà indietro nel tempo fino agli anni '50 dell'Ottocento. Fiona Nolan (Headey), un'irlandese devota e incapace di concepire, cerca di costruire una famiglia adottando quattro orfani, credendo che le sue azioni abbiano uno scopo superiore. Ben presto, però, si ritrova a lottare contro aristocratici europei che rivendicano il possesso della casa che ha recentemente acquistato in Oregon. Dall'altra parte, Constance Van Ness (Anderson) è la matriarca di una famiglia molto diversa - ricca, privilegiata e legata dal sangue. Le due donne scoprono che i loro destini sono legati da due crimini, da un terribile segreto, da un amore sfortunato e dal suddetto pezzo di terra le cui viscere sono ricche d'argento. Lo scontro che segue riecheggia la battaglia americana tra ricchi e poveri, in un luogo fuori dalla portata della giustizia.

Il resto del cast principale include Lucas Till (MacGyver) nei panni di Garret Van Ness, Aisling Franciosi (The Fall) di Trisha Van Ness, Nick Robinson (Maid) di Elias Teller, Diana Silvers (Space Force) di Dahlia Teller, Lamar Johnson (The Last of Us) di Albert Mason e Natalia del Riego (NCIS: Los Angeles) di Lilla Belle. A loro si aggiungono tre vecchie conoscenze di Sutter, le star di Sons of Anarchy Michael Ornstein e Ryan Hurst e quella dello spin-off Mayans M.C. Clayton Cardenas, oltre a Patton Oswalt (A.P. Bio), Brían F. O'Byrne (Aquarius), Michiel Huisman (The Haunting), Michael Greyeyes (1923) e molti altri.

