That '90s Show: Netflix annuncia la data e mostra il primo trailer del revival di That '70s Show

La serie di 10 episodi riporta Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp nei panni di Red e Kitty, alle prese con un nuovo gruppo di adolescenti ribelli, inclusa la figlia di Eric e Donna.

Non deve essere una botta di vita entrare nella terza età e ritrovarsi a dover gestire una combriccola di adolescenti ancora una volta. Senz'altro non lo è per Red, osservando il primo trailer di That '90s Show, l'atteso revival della sitcom di culto That '70s Show, di cui Netflix ha annunciato anche la data di debutto: 19 gennaio.

La trama e i personaggi di That '90s Show

Ambientata 15 anni dopo il finale della serie originale, nel 1995, That '90s Show si concentra su Leia Foreman (interpretata da Callie Haverda), la figlia adolescente di Eric e Donna, in visita dai nonni Red e Kitty per l'estate. Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp riprendono i due ruoli. Sotto l'occhio vigile e premuroso di Kitty e lo sguardo severo di Red, a Point Place Leia - intelligente come sua madre, irriverente come suo padre e amante dell'avventura - conosce e si lega a una nuova generazione di ragazzi.

Il gruppo include Gwen (Ashley Aufderheide, Emergence), un concentrato di lealtà, ribellione ed entusiasmo e la leader non ufficiale della combriccola; Jay (Mace Coronel, Colin in bianco e nero), un tipo affascinante e civettuolo che ama riprendere il mondo con la sua videocamera; Nate (Maxwell Acee Donovan), l'opposto di sua sorella Gwen, un ragazzo sorridente che prende la vita così come viene e lascia che la banda salga nel suo furgone perché c'è sempre qualcosa di divertente al di là del vialetto; Nikki (Sam Morelos), una ragazza concentrata, intelligente e determinata fidanzata con Nate; e Ozzie (Reyn Doi), un ragazzo perspicace, sarcastico, gay e impaziente con il mondo, perché fatica ad accettarlo al contrario dei suoi amici.

Gli altri ritorni

Creata dagli ideatori di That '70s Show Bonnie e Terry Turner con il collega di allora Gregg Mettler e Lindsay Turner, That '90s Show riporterà sullo schermo anche gli allora giovani protagonisti Topher Grace (Eric), Laura Prepon (Donna), Wilmer Valderrama (Fez), Mila Kunis (Jackie) e Ashton Kutcher (Kelso), come guest star in almeno un episodio. Torneranno anche Tommy Chong e il suo personaggio, Leo, uno degli hippie più amati della tv. Mancherà invece Danny Masterson (Steven), licenziato da Netflix ai tempi di The Ranch dopo che diverse donne lo hanno accusato di violenza sessuale.