Terminator Zero, una data per la miniserie anime su Netflix

News Serie TV

Ha una data di pubblicazione la miniserie anime Terminator Zero su Netflix, a cura della Skydance Animation. Ecco la sinossi ufficiale.

Ha un titolo defiitivo e una data d'uscita su Netflix la serie anime Terminator Zero, dedicata a uno dei marchi di fantascienza più famosi di sempre, prodotta da Skydance Animation e Production I.G., pensata per non legarsi ai personaggi dei film e per proporre un approccio un po' diverso alle situazioni iconiche che conosciamo a menadito da 40 anni. Si comincia verso la fine dell'estate. Ma qual è la vicenda raccontata? Leggi anche Terminator, la scena di raccordo con Terminator 2 c'era ma fu tagliata

Terminator Zero dal 29 agosto su Netflix

Il 29 agosto approderà in streaming su Netflix la miniserie anime (otto episodi) Terminator Zero, della quale sono state diffuse le prime immagini. Diretta da Masashi Kudo, creata e prodotta dal Mattson Tomlin di Project Power e The Batman II, è realizzata dalla Skydance Animation e Production I.G. La sinossi recita:

Nel 2022 una guerra continua da decenni, tra i pochi esseri umani sopravvissuti e un'armata senza fine di macchine. Nel 1997 l'Intelligenza Artificiale chiamata Skynet guadagnò una coscienza e cominciò la sua guerra contro l'umanità. A metà strada tra il futuro e questo passato c'è una soldata, mandata indietro nel tempo per cambiare il destino dell'umanità. Arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato chiamato Malcolm Lee, che lavora per lanciare un nuovo sistema di Intelligenza Artificiale, progettato per competere con l'imminente attacco di Skynet contro l'umanità. Mentre Malcolm cerca di comprendere la complessità morale della sua creazione, viene perseguitato da un assassino indefesso che arriva dal futuro, che altera per sempre il destino dei suoi tre figli.

C'è da dire che già James Cameron aveva pensato che un futuro per la saga di Terminator potesse risiedere nell'argomento molto attuale dell'IA. Ospite l'anno scorso del Dell Tech World, James disse: "Se facessi un altro Terminator e cercassi magari ancora di rilanciare il franchise, cosa di cui stiamo discutendo anche se niente è deciso, lo farei concentrandomi molto sull'aspetto dell'Intelligenza Artificiale, più che sui robot impazziti." Sembra proprio che la serie sia costruita su quest'idea.