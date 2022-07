Tales of the Walking Dead: Nuovo trailer e dettagli dal Comic-Con

News Serie TV

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti il 14 agosto, prima del ritorno di The Walking Dead con gli ultimi episodi.

Non solo dell'arrivo in tv a ottobre degli ultimi episodi di The Walking Dead e di una nuova miniserie su Rick Grimes e Michonne si è parlato al Comic-Con di San Diego. Prima di questi, il 14 agosto debutterà negli Stati Uniti Tales of the Walking Dead, uno spin-off antologico ambientato da tutt'altre parti nel medesimo universo post-apocalittico, del quale AMC ha mostrato un nuovo trailer proprio durante il suo panel alla convention.

Tales of the Walking Dead: Le premesse

I sei episodi della prima stagione di Tales of the Walking Dead racconteranno altrettante storie autonome e non necessariamente indipendenti le quali esploreranno nuovi scenari e interessanti retroscena di storie già raccontate nelle altre serie del franchise - non solo The Walking Dead, anche Fear the Walking Dead e The Walking Dead: Word Beyond. "Un'antologia episodica con episodi o archi di episodi incentrati su personaggi nuovi ed esistenti, retroscena e altre esperienze autonome", come l'ha descritta AMC.

Il cast include Anthony Edwards (ER), Olivia Munn (The Newsroom), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Jillian Bell (Workaholics), Parker Posey (Lost in Space), Daniella Pineda (Cowboy Bebop), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Jessie T. Usher (The Boys), Poppy Liu (Better Call Saul), Loan Chabanol (Gigolò per caso) e Embeth Davidtz (Ray Donovan), oltre a Samantha Morton nuovamente nei panni di Dee, la villain che in The Walking Dead abbiamo conosciuto come Alpha.

Tales of the Walking Dead: Nuovi dettagli dal Comic-Con

"Mi sono sentita come sventrata quando Alpha è morta. Il ruolo di una vita", ha raccontato Morton durante il panel. "Poi, quando ho ricevuto la telefonata scoprendo che sarebbe potuto accadere, ero super elettrizzata. Ho 45 anni e, come attrice e donna, i ruoli cambiano in televisione e al cinema... Possono essere piuttosto deprimenti. Perciò, per me, questo è stato il ruolo di una vita". L'attrice ha parlato poi di un dettaglio chiave che differenzia i suoi flashback in Tales of the Walking Dead da quelli visti in The Walking Dead: "Quelli erano i flashback di Lydia [la figlia di Dee]. Quindi non sappiamo se fossero veri o no... Questa è la prospettiva di Dee".

Per quanto riguarda gli altri modi in cui lo spin-off sarà diverso dalla serie ammiraglia, il regista e produttore esecutivo Michael Satrazemis ha voluto ricordare come questa non sarà una storia lunga e stiracchiata, ma una collezione di avventure autonome: "Saranno film brevi e concisi con un principio, una parte centrale e una fine".