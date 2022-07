The Walking Dead 11: La data degli ultimi episodi annunciata al Comic-Con con un emozionante trailer

News Serie TV

La serie di successo tornerà in tv a ottobre con gli ultimi otto episodi.

La fine è vicina per The Walking Dead. Durante il panel della serie al Comic-Con di San Diego, AMC ha annunciato con un lungo ed emozionante trailer che gli ultimi otto episodi dello zombie drama di successo andranno in onda negli Stati Uniti da domenica 2 ottobre (in Italia, presumibilmente, dal giorno successivo in streaming su Disney+).

The Walking Dead: Come finisce la storia

In questo atto conclusivo che in realtà sarà soltanto la rampa di lancio di tutta una serie di nuove storie, i nostri battaglieri sopravvissuti affronteranno l'ennesima prova del fuoco, questa volta per "gentile" concessione del Commonwealth, la mega-comunità solo in apparenza perfetta che opera sotto il controllo della governatrice Pamela Milton (Laila Robins) e del suo instabile braccio destro Lance Hornsby (Josh Hamilton). Nella seconda e penultima parte della stagione 11, avevamo lasciato gli alleati di Alexandria, Hilltop e Oceanside contro i due potenti e contro i loro soldati ben armati e attrezzati. Come se non bastasse, ora i sopravvissuti dovranno vedersela anche con una nuova "razza" di vaganti che non si limita a girovagare e mangiare le persone. A quanto pare, può arrampicarsi sui muri e aprire le porte!

The Walking Dead: Come continua la storia

Come ormai dovreste sapere, la fine di The Walking Dead non decreterà la fine dell'omonimo franchise. Sappiamo che Daryl, Negan e Maggie (e quasi sicuramente anche Carol) sopravvivranno a questi ultimi otto episodi, perché dal 2023 saranno i protagonisti di due spin-off sequel: uno ancora senza titolo in cui il personaggio di Norman Reedus raggiungerà in qualche modo l'Europa, e un altro, Isle of the Dead, con i personaggi di Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, ambientato in una Manhattan tagliata fuori dalla terraferma. Inoltre, è di queste ore l'annuncio di una miniserie in cui Andrew Lincoln e Danai Gurira riprenderanno i ruoli di Rick Grimes e Michonne per dare un seguito e un'adeguata conclusione alle storie dei due personaggi. Debutterà il prossimo mese, poi, Tales of the Walking Dead, spin-off antologico in cui ogni episodio racconta una storia autonoma ambientata nell'universo post-apocalittico del franchise, coinvolgendo sia personaggi nuovi di zecca sia altri già incontrati in passato, primo fra tutti Dee/Alpha (Samantha Morton).