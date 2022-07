The Walking Dead: I film su Rick Grimes diventano una miniserie, e ci sarà anche Danai Gurira

News Serie TV

Andrew Lincoln e Danai Gurira ospiti a sorpresa del panel della serie al Comic-Con di San Diego. Ecco il video del loro arrivo.

Colpo di scena al Comic-Con di San Diego durante il panel di The Walking Dead, l'ultimo della serie di successo prossima alla conclusione alla convention californiana. Non attesi dai tanti fan accorsi all'evento, Andrew Lincoln e Danai Gurira hanno raggiunto gli ex colleghi sul palco della Hall H (qui in basso il video del loro arrivo), rendendosi protagonisti di un annuncio ancora più sorprendente: l'arrivo in tv di una miniserie, rielaborazione dei film su Rick Grimes annunciati nell'ormai lontano 2018, che li vedrà entrambi protagonisti.

The new world NEEDS Rick and Michonne

In onda il prossimo anno, la miniserie di sei episodi darà un seguito e una conclusione adeguata alle storie di Rick Grimes e Michonne, i due amati personaggi interpretati da Lincoln e Gurira, riunendoli potenzialmente ai loro figli, Judith e R.J. Ricordiamo che sia Lincoln sia Gurira non fanno parte più del cast di The Walking Dead, arrivata alla sua undicesima e ultima stagione, rispettivamente dal quinto episodio della stagione 9, nel quale un'esplosione su un ponte ha portato la famiglia e gli amici di Rick a credere che sia stato ucciso, e invece è stato trovato da Jadis/Anne (Pollyanna McIntosh) e portato in un luogo relativamente sicuro dall'esercito della Repubblica Civica, e dal tredicesimo episodio della stagione 10, nel quale Michonne ha lasciato il gruppo per cercare il suo amore perduto, Rick, credendo che possa non essere morto come tutti credono.

The new world NEEDS Rick and Michonne. pic.twitter.com/orvvTo8sHi — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 22, 2022

"Rick e Michonne sono due dei miei personaggi preferiti e Danai e Andy sono due delle mie persone preferite", ha dichiarato il direttore creativo del franchise Scott M. Gimple. "Lavorare con entrambi continua a essere un sogno che diventa realtà. Noi tre, insieme a un team fantastico formato sia da talenti di The Walking Dead sia da incredibili voci nuove, stiamo creando una folle epopea d'amore che varrà la lunga, lunga attesa".