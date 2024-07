Svelato il personaggio di Jesse Lee Soffer in FBI: International

News Serie TV

L'attore farà il suo debutto nella quarta stagione dopo essere stato per anni uno dei volti di Chicago P.D.

Il nuovo personaggio che l'ex star di Chicago P.D. Jesse Lee Soffer interpreterà in FBI: International a partire dalla prossima, quarta stagione non è più un mistero. Sappiamo da qualche settimana che l'attore non riprenderà il ruolo del detective Jay Halstead, benché i franchise #TheFBIs e #OneChicago condividano lo stesso universo. TVLine rivela che si tratta invece di Wesley 'Wes' Mitchell, un agente speciale descritto come segue.

FBI: International, Jesse Lee Soffer sarà Wes

Un nuovo membro del Fly Team, Wesley 'Wes' Mitchell è un uomo affascinante ed elegante e un agente il cui istinto infallibile e le cui tattiche non convenzionali alimentano la sua spinta a non fermarsi davanti a nulla per ottenere giustizia. Mitchell riempirà il vuoto lasciato dalla controversa uscita di scena dell'agente speciale Scott Forrester. Nel penultimo episodio della scorsa stagione - attenzione alle anticipazioni -, il personaggio interpretato sin dagli esordi di FBI: International da Luke Kleintank ha fatto perdere le sue tracce senza alcuna giustificazione. Il finale ha poi rivelato che Forrester si è ricongiunto con la sua astuta madre, la fuggitiva Angela Cassidy, con la quale è ora in fuga.

È stato Kleintank a prendere la "difficile decisione" di lasciare il cast di FBI: International, "guidato dal mio costante impegno nei confronti della mia famiglia, il cui amore e benessere sono fondamentali nella mia vita". La serie, infatti, viene girata prevalentemente a Budapest, costringendo lui e i colleghi a stare lontani dalle rispettive famiglie per diversi mesi l'anno.