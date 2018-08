Superman torna nell'Arrowverse, accompagnato da Lois Lane!

Quello di Batwoman non sarà l'unico nuovo grande nome nel nuovo maxi-crossover tra le serie dell'Arrowverse. In onda negli Stati Uniti tra il 9 e l'11 dicembre, l'evento in tre parti che riunirà i personaggi di Arrow, The Flash e Supergirl (e non più DC's Legends of Tomorrow come precedentemente annunciato) riporterà Tyler Hoechlin nei panni dell'iconico personaggio da lui interpretato in quest'ultima, Superman, il cugino di Kara/Supergirl, che per l'occasione sarà accompagnato dall'altrettanto leggendaria Lois Lane.

Il personaggio più importante nella mitologia dell'Uomo d’Acciaio, Lois Lane è un'intrepida reporter di Metropolis che lavora con Clark Kent al "Daily Planet". Nei fumetti della DC Comics la moglie di Clark fin dagli Anni '90, quando lui le ha rivelato finalmente la propria vera identità, nel corso degli anni Lois ha avuto in tv i volti di Teri Hatcher in Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman e di Erica Durance in Smallville, mentre non si conosce ancora il nome dell'attrice che la interpreterà in questa occasione.

"Non potremmo essere più felici di introdurre Lois Lane nell'Arrowverse", hanno commentato i produttori esecutivi di Supergirl Jessica Queller e Robert Rovner in un comunicato. "Questa reporter ostinata, determinata e coraggiosa sarà una grande partner per Superman e un'aggiunta straordinaria al nostro universo di personaggi DC".