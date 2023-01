Superman & Lois, Lex Luthor cambia volto: Michael Cudlitz lo interpreterà nella stagione 3

News Serie TV

I nuovi episodi della serie supereroistica in onda negli Stati Uniti dal 14 marzo.

Forse non è corretto parlare di recasting, visto come vanno le cose nel multiverso, ma questo è quanto: Lex Luthor avrà un nuovo volto nella terza stagione della serie supereroistica di The CW Superman & Lois. Quello di Michael Cudlitz, attore conosciuto per i suoi trascorsi in The Walking Dead e Southland, e non più di Jon Cryer, che lo ha interpretato in gran parte delle serie dell'Arrowverse, soprattutto Supergirl.

Superman & Lois 3: Michael Cudlitz è il nuovo Lex Luthor

Chiaramente non si tratta dello stesso Lex Luthor, ma di un altro. Stando alla descrizione fornita dalla produzione, il personaggio di Cudlitz è noto al mondo come il visionario miliardario dietro LexCorp, mentre, come gli ambienti criminali ben sanno, Lex è segretamente qualcos'altro: un brutale sociopatico che terrorizza chiunque incontri. Quando lo incontreremo nella terza stagione di Superman & Lois, saranno passati alcuni anni da quando l'opinione pubblica ha smesso di interessarsi a lui e starà riemergendo deciso a correggere un'ingiustizia personale. Come? Vendicandosi con le due persone che crede gli abbiano fatto un torto: Superman e Lois Lane (Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch).

Superman & Lois tornerà in onda negli Stati Uniti il 14 marzo. Come sappiamo dalle notizie precedenti, Michael Bishop - e sì, in questo caso si può parlare di recasting - prende il posto di Jordan Elsass come nuovo interprete di Jonathan Kent, uno dei figli di Clark e Lois, dopo la decisione di quest'ultimo di fare un passo indietro per motivi di salute.