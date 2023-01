Superman & Lois: Il trailer della stagione 3 mostra il "nuovo" Jonathan Kent

News Serie TV

La nuova stagione della serie supereroistica andrà in onda negli Stati Uniti dal 14 marzo.

A Smallville non c'è tempo per stare tranquilli: una nuova crisi da affrontare, che si tratti di una minaccia aliena o di una delicata questione familiare, è sempre dietro l'angolo. Il trailer della terza stagione di Superman & Lois, in onda negli Stati Uniti dal 14 marzo su The CW, rivela il nuovo volto di Jonathan Kent, ora interpretato dall'australiano Michael Bishop dopo il passo indietro di Jordan Elsass per motivi di salute. Lui, tuttavia, potrebbe non essere l'unica nuova aggiunta alla famiglia Kent. Ed è questa la notizia!

Superman & Lois: Cosa ci aspetta nella stagione 3

Il nuovo ciclo di episodi parte alcune settimane dopo la clamorosa sconfitta di Ally Allston da parte di Superman. Ora Clark e Lois (interpretati da Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch) lavorano insieme allo "Smallville Gazette" e si godono la vita da piccola città. Tuttavia, la romantica beatitudine dei Kent non fa altro che mettere in luce quanto isolante possa essere "il segreto", mentre Chrissy (Sofia Hasmik) lotta per bilanciare un nuovo interesse amoroso e la sua amicizia con Lois. L'equilibrio tra lavoro e vita privata di Lois viene messo alla prova quando un incarico sotto copertura rivela un nemico letale che promette di cambiare per sempre la famiglia Kent. Superman muoverebbe il cielo e la terra per la sua famiglia, ma con un villain così spietato, anche questo potrebbe non bastare.

Non è tutto. I giovani Kent si ritrovano trascinati in direzioni opposte mentre Jordan (Alex Garfin) scopre cosa significa veramente un'identità da supereroe e Jonathan cerca uno scopo oltre il campo da football. In mezzo a tutto questo sconvolgimento, John Henry (Wolé Parks) è ossessionato dal passato del suo doppelgänger, con pericolose conseguenze per lui e Natalie (Tayler Buck). Lana e Kyle (Emmanuelle Chriqui e Erik Valdez) ridefiniscono la loro famiglia dopo la separazione, mentre Sarah (Inde Navarrette) esplora cosa il futuro ha in serbo per lei e Jordan ora che conosce la verità sui poteri di lui. Avendo imparato nel modo peggiore che nessuno di quelli vicini a Superman è meritevole di fiducia, il generale Samuel Lane (Dylan Walsh) reclama il proprio posto al Dipartimento della Difesa, ritrovandosi in una posizione difficile con suo nipote Jordan.