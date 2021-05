Summertime 2: Una chiacchierata con il cast in attesa della seconda (e della terza!) stagione

News Serie TV

Il teen drama di Netflix prodotto da Cattleya tornerà in streaming con i nuovi episodi il prossimo 3 giugno ed è stato già rinnovato per una terza stagione: ecco cosa ci hanno raccontato i protagonisti.

La sessione di domande e risposte con il cast di Summertime organizzata da Netflix in occasione dell'arrivo della seconda stagione della serie, attesa per il prossimo 3 giugno, si è aperta con una notizia bomba, data a sorpresa ancora prima del debutto dei nuovi episodi: la serie è stata già rinnovata per una terza stagione! Significa, allora, che potremo guardare le avventure dei giovani protagonisti alle prese con una nuova estate in riviera romagnola con un pensiero in meno. Ma cosa ci aspetta, invece, nella seconda stagione e quali saranno le novità? Ne abbiamo parlato insieme ai protagonisti che interpretano Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Isabella (Thony), Antony (Alberto Boubakar Malanchino) e ad Amparo Piñero Guirao e Lucrezia Guidone, interpreti rispettivamente delle new entry Lola e Rita. Ecco com'è stata la loro esperienza sul set della seconda stagione (girata in piena emergenza Covid) e cosa ci hanno anticipato.

Summertime 2: Ritrovarsi per una nuova estate

Le riprese di Summertime 2 - diretta da Francesco Lagi e Marta Savina - si sono svolte la scorsa estate soprattutto sulla riviera romagnola, nei luoghi che già avevano fatto da cornice alla prima stagione, tra Ravenna e Cesenatico; sono durate 83 giorni e si sono svolte in oltre 90 diverse location, tra cui Barcellona. Una nuova estate per i protagonisti e una nuova estate anche per i rispettivi interpreti: gli attori della prima stagione si sono infatti ritrovati oltre un anno dopo e hanno potuto coltivare le amicizie che già avevano instaurato due anni fa. "È stato bello ritrovarci e vedere cresciuti non solo i nostri personaggi ma anche noi stessi. C'era una maggiore consapevolezza e una voglia di affrontare insieme le cose", ha detto l'interprete di Dario Andrea Lattanzi. "Il primo giorno di ritorno sul set sembrava che il tempo non si fosse mai fermato. La pausa tra prima e seconda stagione mi è sembrata brevissima, come se avessimo ricominciato poco dopo", ha commentato invece Coco Rebecca Edogamhe che ormai abbiamo imparato ad amare nei panni di Summer. Gli attori, dopo due stagioni (e una terza da girare) si sentono particolarmente legati alle location di Summertime, soprattutto a Marina di Ravenna. "Ormai quei luoghi sono il mio posto del cuore. Ho capito che lì le persone sono particolarmente empatiche", ha detto Thony, l'interprete della mamma di Summer e Blue Isabella. "Non vedo l'ora di tornarci, è un posto che mi rende molto felice", ha aggiunto Coco Rebecca Edogamhe.

Le difficoltà delle riprese ai tempi del Covid

La seconda stagione di Summertime, così come aveva fatto la prima, ci fa ricordare come erano le estati pre Covid: quelle delle feste senza distanziamento sociale, senza mascherine e senza coprifuoco. Eppure gli attori hanno girato i nuovi episodi in piena pandemia e si sono dovuti addirittura fermare oltre due settimane a causa di un caso di Covid sul set, vivendo questo gap evidente tra realtà della serie (un'oasi felice dove la pandemia non esiste) e il mondo reale. Hanno dovuto fare tre tamponi a settimana e indossare sempre la mascherina sul set. "Avevamo addirittura un covid manager, Andrea Sabelli, una figura fondamentale che si è occupato di gestire tutta questa situazione. Ma tutto questo non ci ha fatto distogliere dal nostro lavoro perché siamo riusciti a trovare l'energia necessaria. È vero che non siamo andati in discoteca, non abbiamo fatto le feste però ci siamo spesso ritrovati insieme a fare cene o in piscina e siamo riusciti a mantenere il gruppo solido", ha raccontato Ludovico Tersigni.

La trama della seconda stagione e le novità nel cast

Nei nuovi episodi ci ritroveremo nel bel mezzo di una nuova estate: dopo la maturità, Summer, Edo e Sofia iniziano a fare progetti per il futuro mentre Ale è ancora in Spagna e ha iniziato una nuova avventura sentimentale con Lola (Amparo Piñero Guirao). Proprio la giovane attrice spagnola è una delle new entry dei nuovi episodi. Se all'inizio il suo personaggio può sembrare solo il terzo incomodo tra Ale e Summer, presto si fa voler bene. Nella serie sfoggia un ottimo italiano (imparato in pochissimo tempo, ci ha detto). "Per me quest'esperienza è stata bellissima. Avevo paura che il gruppo fosse già formato ma poi, dopo che li ho conosciuti, li ho sentiti come una famiglia", ha detto. Tersigni, al contrario, ha ammesso di aver sfoggiato un "romano spagnoleggiante" nei nuovi episodi e di non essere stato molto bravo con la lingua straniera (ma siamo sicuri che i fan ameranno anche questo suo simpatico "difetto").

Lucrezia Guidone (già vista in un'altra serie italiana di Netflix, Luna nera), interpreta invece una giovane mamma che incrocerà la strada di Dario. L'attrice ha detto di essersi sentita molto felice quando ha saputo di far parte del cast della seconda stagione di Summertime. "Ho visto la prima stagione insieme ai miei genitori, sul divano di casa dei miei. È stato divertente dire loro che sarei stata tra i protagonisti. Summertime è sì una serie teen ma ha anche un lato appetibile per gli spettatori più grandi. In una storia così ci si può riconoscere a qualunque età ed è stato molto bello poter far parte di questo progetto. Sul set ho avuto una grande accoglienza da parte di tutti e con Andrea ho lavorato molto bene. Anche con i registi c'è stata molta sintonia", ha commentato.

Nei nuovi episodi, poi, ritroveremo inoltre una delle "coppie platoniche" più amate della serie, quella formata dai migliori amici Sofia (Amanda Campana) e Dario (Andrea Lattanzi). I due attori hanno confermato di avere ormai instaurato una forte amicizia anche lontano dal set. "Penso che il nostro successo derivi da un'ottima scrittura dei due personaggi e del loro rapporto. Noi anche fuori dal set avevamo un rapporto molto simile: non c'era attrazione, solo un bene sincero. Il rapporto era molto vero. Senza Andrea non so se il mio personaggio sarebbe stato così. È stato un onore", ha detto Amanda Campana.

Ludovico Tersigni da Summertime a X Factor

Ludovico Tersigni, a questo punto, sarà impegnato contemporaneamente sia sul set di Summertime 3 che sul palco di X Factor. È ormai ufficiale, infatti, che l'attore prenderà il posto di Alessandro Cattelan come conduttore della prossima edizione del talent. Chiedergli di questa nuova inedita esperienza è stato un obbligo. "Mi sto preparando e affronterò questa esperienza con coraggio. Spero che mi dia la possibilità di crescere e sono sicuro che sarà così", ha detto Tersigni a proposito della nuova avventura lavorativa.

L'appuntamento con Summertime 2 è per il 3 giugno. Intanto potete leggere anche il nostro speciale con tutte le altre anticipazioni e quello che sappiamo su Summertime 2. Qui sotto, invece, trovate il trailer ufficiale.