Summertime 2 a giugno su Netflix: Il primo teaser trailer

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ha ufficializzato l'uscita della seconda stagione della serie con Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe: ecco le prime anticipazioni.

Al primo raggio di sole primaverile c'è già voglia di estate. Lo sa bene Netflix che sfrutta la grande vetrina di Sanremo 2021 per ricordare a tutti i suoi abbonati che Summertime, il teen drama italiano ambientato sulla riviera romagnola e basato (molto sommariamente) sul popolare romanzo Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia , tornerà con la seconda stagione a giugno. Proprio durante il break pubblicitario del festival, infatti, è stato mostrato il primo teaser trailer dei nuovi episodi che ci riporta alle atmosfere spensierate e colorate di un'estate tutta italiana.

Summertime: La seconda stagione arriva a giugno

Come previsto, dunque, Summertime tornerà giusto in tempo per la bella stagione. Nel teaser trailer ritroviamo tutti i personaggi principali vale a dire Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe) ma tutto fa pensare che nuovi personaggi scombussoleranno gli equilibri dei giovani protagonisti. Nella clip, infatti, vediamo Ale insieme a una ragazza che non è Summer. Nel finale della scorsa stagione, lo ricordiamo, il personaggio interpretato da Ludovico Tersigni era volato in Spagna per tornare a gareggiare con le moto da corsa e la relazione appena nata tra lui e Summer era piombata nell'incertezza. Ci sarà allora probabilmente un salto temporale e la serie, come era immaginabile, ripartirà da una nuova estate.

Per tutte le altre anticipazioni, vi rimandiamo al nostro approfondimento che racchiude tutte le notizie sul cast e sulla trama di Summertime 2.