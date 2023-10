Suits infrange l'ultimo, impensabile record come serie tv più vista in streaming

News Serie TV

Ecco la Top 10 dei titoli più visti in streaming nella settimana dal 4 al 10 settembre 2023.

È successo: nella storia dello streaming, o almeno da quando Nielsen ha iniziato a contare le visualizzazioni oltre tre anni fa, nessun contenuto è rimasto per più tempo al primo posto di Suits. Per giunta, senza mai perderlo. Il legal drama con Gabriel Macht e Patrick J. Adams, terminato nel 2019 dopo nove stagioni, sta vivendo una nuova primavera da quando la scorsa estate Netflix lo ha reso disponibile al popolo dello streaming unendosi a Peacock. Dal 4 al 10 settembre, Suits è stata nuovamente la serie tv più vista in streaming con 2,35 miliardi di minuti visionati negli Stati Uniti. Lo stesso accade da 12 settimane consecutive. Un record, dopo che un'altra serie di Netflix, Ozark, lo era stata per 11 settimane, ma non consecutive.

Sebbene si registri un calo del 4% rispetto ai sette giorni precedenti, gli abbonati hanno continuato a trascorrere più tempo con l'avvocato Harvey Specter e il suo protetto Mike Ross che con chiunque altro. E se la settimana scorsa non era riuscita a metterla in ombra neppure l'attesissimo adattamento live-action di One Piece, stavolta non l'ha fatto neppure l'altrettanto attesa quinta stagione del drama sentimentale Virgin River (1,92 miliardi di minuti visionati), così come il remake live-action della Disney La sirenetta (1,37 miliardi). One Piece perde una posizione ma si conferma la novità streaming più vista del momento con altri 1,38 miliardi di minuti visionati, migliorando del 6% il risultato della settimana di debutto. Infine, segnaliamo l'andamento in costante crescita sia de La Ruota del Tempo su Prime Video (515 milioni) che di Only Murders in the Building su Hulu (470 milioni), così come la presenza di due serie animata di Matt Groening in coda alla Top 10 dei contenuti originali più visti: Futurama e Disincanto.

Contenuti più visti in streaming

1 Suits Netflix / Peacock 2,359 = 2 Virgin River Netflix 1,922 + 3 One Piece Netflix 1,389 – 4 La sirenetta Disney+ 1,374 N 5 S.W.A.T. Hulu / Netflix / Paramount+ 1,041 + 6 Bluey Disney+ 973 – 7 Grey's Anatomy Netflix 864 – 8 NCIS Netflix / Paramount+ 637 – 9 CoComelon Netflix 587 – 10 The Big Bang Theory Max 561 =

Contenuti originali più visti in streaming

1 Virgin River Netflix 1,922 + 2 One Piece Netflix 1,389 – 3 La Ruota del Tempo Prime Video 515 + 4 La mia prediletta Netflix 504 N 5 Only Murders in the Building Hulu 470 + 6 Who Is Erin Carter? Hulu 465 – 7 Ahsoka Disney+ 459 – 8 Operazione Speciale: Lioness Paramount+ 342 + 9 Futurama Hulu 313 + 10 Disincanto Netflix 298 +

Contenuti acquisiti più visti in streaming