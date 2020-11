Suburra 3: Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara si commuovono sul set nel video dell'ultimo giorno di riprese

News Serie TV

Netflix condivide una nostalgica clip per dire addio alla serie: gli attori ripercorrono la loro esperienza e si salutano.

Il viaggio di Suburra: La serie si è concluso lo scorso 30 ottobre dopo tre stagioni, tra nostalgia e soddisfazione del cast. A quasi due settimane dall'uscita in streaming dell'ultimo ciclo di episodi, Netflix ha voluto condividere con i fan della serie un video girato in occasione dell'ultimo giorno di riprese per Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, gli interpreti di Aureliano e Spadino. Un modo per dire addio alla serie e mostrare l'enorme gratitudine degli attori verso un impegno a cui devono una buona parte del loro successo.

Addio Suburra: Il video dell'ultimo giorno sul set

Nella clip vediamo alcuni retroscena dell'ultima stagione e ascoltiamo le impressioni degli attori protagonisti, visibilmente emozionati. Borghi condivide diversi ricordi e ringrazia tutte le persone che hanno lavorato nella serie parlando del set come "un'isola felice" "Mi accorgo che salutare Spadino è come salutare un amico. Grazie per il cuore che ci avete messo. Spero di avercene messo abbastanza anche io", aggiunge Giacomo Ferrara.

Un seguito di Suburra è possibile?

Tra i commenti al video si notano quelli dei fan che chiedono a gran voce una nuova serie spin-off di Suburra su Spadino. Proprio a proposito di un eventuale seguito si sono espressi gli sceneggiatori della serie Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli. Questi ultimi non hanno escluso questa ipotesi, considerandola una sfida interessante ma mettendo in chiaro che, per il momento, non è nei piani. "Il problema dello spin-off è sempre quello di trovare un'identità che sia un'identità nuova e originale rispetto alla storia di partenza", aveva dichiarato Abbate in conferenza stampa.