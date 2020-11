Suburra e l'ipotesi di uno spin-off: La serie potrebbe continuare?

News Serie TV

La terza stagione di Suburra è l'ultima eppure c'è chi spera in un seguito, magari sotto forma di spin-off: è possibile? Ecco cosa hanno detto gli sceneggiatori.

Il finale di Suburra: La serie, tornata in streaming su Netflix con la terza e ultima stagione la scorsa settimana, ha lasciato molti fan disorientati. Non perché non sia stato soddisfacente ma piuttosto perché alcune storie sono rimaste, in qualche modo, aperte. Se il destino di alcuni personaggi è stato scritto (non sono più un mistero determinate morti eccellenti, ma decidiamo di non fare spoiler), non si può dire lo stesso per quello di altri protagonisti. Gli sceneggiatori, infatti, hanno solo fatto cenno alla conclusione di determinati percorsi lasciando agli spettatori l'onere di immaginare il futuro di alcuni dei personaggi principali. C'è chi si chiede, quindi, se la serie possa tornare prima o poi con un revival o dar vita ad uno spin-off incentrato su un personaggio preciso. A questa domanda hanno risposto gli sceneggiatori durante la conferenza stampa di presentazione della terza stagione. E anche Filippo Nigro, l'interprete di Amedeo Cinaglia, ha detto la sua sull'argomento. Ecco le loro dichiarazioni.

Uno spin-off di Suburra è possibile? Parlano gli sceneggiatori

Interrogati sulla possibilità di espandere l'universo di Suburra in una serie spin-off, gli sceneggiatori Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli si sono dimostrati possibilisti considerando l'idea di uno spin-off come una sfida molto stimolante ma difficile da realizzare. Ezio Abbate ha dichiarato:

"Sicuramente ci piacerebbe lavorare a uno spin-off. Abbiamo passato cinque anni della nostra vita immersi in questo racconto ed è un grande dispiacere lasciarlo adesso. Il mondo è talmente ricco che ci sono personaggi, punti di vista, storie che abbiamo raccolto che sarebbero adatti per uno spin-off. Il problema dello spin-off è sempre quello di trovare un'identità che sia un'identità nuova e originale rispetto alla storia di partenza. Un esempio può essere Better Call Saul che da spin-off di Breaking Bad ora ha raggiunto livelli anche superiori a quelli della serie madre. Magari ci fossero queste opporunità".

Suburra 3 dove è stata girata? Tutte le location della terza stagione Leggi anche

Considerato lo spazio che hanno conquistato i personaggi femminili già a partire dalla seconda stagione di Suburra, però, perché non pensare a una nuova serie incentrata proprio su di loro? Angelica (Carlotta Antonelli) e Nadia (Federica Sabatini), d'altronde, hanno dimostrato di sapersela cavare anche in un mondo molto duro qual è quello raccontato nella serie. Su questo ha risposto Fabrizio Bettelli:

"La presenza scenica delle ragazze è stata sorprendente. Essendo una serie molto maschile, l'ingresso delle ragazze ha rappresentato un punto notevole e ci ha abbastanza stupito. È stato interessante scrivere per i personaggi di Angelica e Nadia. Un eventuale investimento su di loro sarebbe una sfida interessante. Stabilire ora i tempi e i modi sarebbe prematuro però sicuramente le tematiche di Suburra riversate su un mondo femminile stuzzicano"

Suburra: Filippo Nigro ci sarebbe per una continuazione?

Chi ha visto la stagione finale di Suburra sa, inoltre, che il personaggio di Flippo Nigro, Amedeo Cinaglia, subisce una particolare evoluzione. Senza soffermarci su troppi particolari, capiamo, alla fine, che è diventato molto potente e che ha in mano "le chiavi" della città. Nigro tornerebbe nei panni di Cinaglia per continuare a raccontare la sua storia? "La parte egoista di me vorrebbe proseguire anche perché Cinaglia è una miniera, un pozzo senza fondo e quindi avrebbe ancora molto da dire. Ma c'è una parte logica e onesta di me che realizza che si chiude un ciclo, un racconto. E sarebbe probabilmente difficile continuare a raccontare in modo credibile l'evoluzione dei personaggi che restano. Però se ci dovessero rimpensare io ci sarei per un revival", ha detto l'attore.

Se non lo avete ancora fatto, potete leggere qui la nostra recensione della terza stagione di Suburra.