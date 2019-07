Stranger Things sotto accusa: Troppe sigarette in bella mostra, Netflix prende provvedimenti

News Serie TV

Uno studio evidenzia come il servizio streaming abbia fatto peggio di tutti gli altri messi insieme.

Jim Hopper potrebbe essere costretto ad acquistare dei cerotti alla nicotina in un prossimo episodio di Stranger Things. Uno studio della Truth Initiative evidenzia come Netflix sia la realtà televisiva i cui show raffigurano in modo più frequente il consumo di tabacco. Un fatto da non sottovalutare considerando il suo successo tra i più giovani, in particolare con la serie dei Fratelli Duffer, tra quelle che contribuiscono maggiormente a questo primato negativo.

Preso atto della questione, Netflix ha promesso che si impegnerà per fermare, o almeno ridurre, le raffigurazioni di sigarette in futuro. Sebbene frutto di "espressioni artistiche", il servizio ha riconosciuto che "il fumo è dannoso e quando viene ritratto positivamente sullo schermo può influenzare negativamente i giovani". Per queste ragioni, tutti i nuovi progetti con classificazione TV-14 o inferiore per le serie (PG-13 e inferiore per i film) saranno smoking free, tranne che per motivi di precisione storica o accuratezza. Il provvedimento riguarda anche i nuovi progetti rivolti a un pubblico più adulto, che non mostreranno alcun tipo di sigaretta, inclusa quella elettronica, a meno che non risulti essenziale per la visione creativa dell'artista o per la definizione del personaggio (storicamente o culturalmente rilevante). Inoltre, entro la fine dell'anno sarà integrato un sistema che avviserà lo spettatore della presenza di fumo, "affinché i nostri membri possano fare scelte informate su ciò che guardano".

Il provvedimento potrebbe sembrare eccessivo, ma i dati raccolti da Truth Initiative sono esplicativi. Durante la stagione 2016-17, le raffigurazioni di tabacco (di qualsiasi tipo, non necessariamente di una sigaretta nella mano o nella bocca di un personaggio, come nel 54% dei casi) sono state complessivamente 1,209, di cui 866 in show di Netflix. Di queste, 262 hanno riguardato Stranger Things, 292 la comedy Unbreakable Kimmy Schmidt, 233 Orange Is the New Black e 54 House of Cards. Per quanto riguarda i canali tradizionali, nello stesso periodo, C'era una volta di ABC è stata la serie con più raffigurazioni (97), seguita da American Horror Story di FX (88) e da Modern Family di ABC (79).