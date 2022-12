Stranger Things diventa un anime? Nuove indiscrezioni sul primo spin-off della serie Netflix

News Serie TV

Il primo progetto legato all'universo del drama soprannaturale dei fratelli Duffer si intitolerebbe Stranger Things Tokyo e sarebbe una serie animata ambientata in Giappone.

Trapela qualche dettaglio sul primo spin-off di Stranger Things che era stato annunciato lo scorso luglio dai fratelli Duffer senza svelare troppi particolari. Il sito What's On Netflix riporta che il progetto in sviluppo sarebbe una serie anime intitolata Stranger Things Tokyo. La notizia non è stata confermata né smentita da Netflix quindi è comunque da prendere con le pinze.

Stranger Things Tokyo sarà il primo spin-off di Stranger Things?

I dettagli sul nuovo progetto sono comunque scarsi. What's On Netflix riporta una breve sinossi che recita: "Un incontro con il Sottosopra si evolve in una grande avventura per due fratelli gemelli amanti dei videogiochi che vivono nella periferia della Tokyo degli anni '80." L'anime dovrebbe essere composto da 6 episodi per un totale di 6 ore. Sebbene la notizia non sia ancora ufficiale, non sorprende che Netflix abbia intenzione di espandere l'universo di Stranger Things sperimentando diversi generi e nuovi formati (esistono già due videogiochi ispirati alla serie soprannaturale disponibili su Netflix Games) e puntando anche sull'animazione. L'operazione assomiglia a quella fatta con The Witcher la cui storia è stata estesa nello spin-off animato The Witcher: Nightmare of the Wolf e solo successivamente nello spin-off live-action The Witcher: Blood Origin.

Il progetto dei fratelli Duffer

Lo scorso luglio Matt e Ross Duffer avevano annunciato una sfilza di nuovi progetti per Netflix nati in seno all'accordo a nove cifre firmato con il colosso dello streaming nel 2019. Tra questi anche il primo spin-off di Stranger Things e uno spettacolo teatrale ambientato nel mondo e nella mitologia della serie. Parlando del primo spin-off, gli showrunner avevano detto la nuova serie sarebbe stata "al 1000% diversa" dall'originale ma avrebbe condiviso con quest'ultima "la sensibilità della narrazione". "C'è una storia che si collega al mondo di Stranger Things, ma in realtà riguarda più il modo in cui la raccontiamo", avevano spiegato aggiungendo che, in quel momento, persino Netflix era all'oscuro dei particolari. Non possiamo dire con certezza che il progetto a cui facevano riferimento fosse proprio la Stranger Things Tokyo di cui parla What's On Netflix, ma le premesse sembrano combaciare. Non ci resta che aspettare per saperne di più.