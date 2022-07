Uno spin-off di Stranger Things e non solo: I fratelli Duffer annunciano nuovi progetti per Netflix

News Serie TV

Tramite la loro neonata casa di produzione Upside Down Pictures, i creatori di Stranger Things espandono l'universo della serie e lavorano agli adattamenti live-action di Death Note e de Il talismano di Stephen King.

I fratelli Duffer e Netflix cavalcano l'onda del successo di Stranger Things e consolidano il loro sodalizio tramite l'annuncio di cinque nuovi progetti. Legati allo streamer da un accordo a nove cifre firmato nel 2019, Matt e Ross Duffer hanno fondato di recente la casa di produzione Upside Down Pictures - guidata dalla loro collaboratrice di lunga data Hilary Leavitt - che seguirà lo sviluppo di nuove serie tv e non solo. La prima è il già preannunciato primo spin-off live-action di Stranger Things, ma c'è anche uno spettacolo teatrale ambientato nel mondo della serie soprannaturale di successo. Tra gli altri progetti confermati ci sono anche un adattamento tv live-action della serie manga e anime giapponese Death Note e la già chiacchierata serie basata su Il talismano di Stephen King.

Stranger Things: Arrivano uno spin-off e uno spettacolo teatrale

I Duffer non hanno condiviso dettagli sul primo spin-off di Stranger Things ma hanno assicurato che la nuova serie sarà "al 1000% diversa" dall'originale. Ospiti del podcast di Josh Horowitz, hanno fatto sapere che non avrà come protagonista un personaggio già noto ma che condividerà con la serie originale "la sensibilità della narrazione". C'è una storia che si collega al mondo di Stranger Things, ma in realtà riguarda più il modo in cui la raccontiamo", hanno spiegato aggiungendo che, al momento, persino Netflix è all'oscuro dei particolari. Lo spettacolo teatrale, invece, è nelle mani dei pluripremiati produttori Sonia Friedman e Stephen Daldry e sappiamo soltanto che sarà ambientato "nel mondo e nella mitologia" della serie.

Gli adattamenti tv di Death Note e Il Talismano

Al momento non si conoscono i particolari neppure dell'adattamento televisivo live-action della fortunata serie manga e anime giapponese Death Note. Lo sviluppo dell'adattamento del romanzo di Stephen King e Peter Straub Il Talismano, invece, era stato già anticipato l'anno scorso da The Hollywood Reporter. Scritta dallo sceneggiatore e produttore esecutivo di Stranger Things Curtis Gwinn, che ne sarà anche lo showrunner, The Talisman racconta la storia di Jack Sawyer, un bambino di 12 anni che intraprende un viaggio epico nel tentativo di salvare la madre morente. Jack è in cerca del Talismano, una potente reliquia che può non solo guarire sua madre ma, come scopre, salvare il mondo. Per questo progetto i Duffer stanno collaborando con la Amblin Television di Steven Spielberg che, innamorato di questa storia da oltre 35 anni, ha sperato più volte di trarne un film e, ora, una serie tv. Il quinto progetto prodotto dalla Upside Down Pictures, infine, è una serie originale del duo di Dark Crystal - La resistenza Jeffrey Addiss e Will Matthews.

Le dichiarazioni di Netflix

“Matt e Ross sono un talento eccezionalmente unico con una visione così nitida e chiara. Riguardano tutti i dettagli: non è un caso che Stranger Things abbia attraversato lo spirito del tempo per diventare l'epico fenomeno della cultura pop che è oggi. Siamo entusiasti di continuare a raccontare nuove storie con loro mentre fanno crescere la loro Upside Down Pictures e di accogliere Hilary come partner creativa", ha affermato il co-CEO di Netflix Ted Sarandos.

Foto: Per gentile concessione di Netflix