Stranger Things 5: David Harbour ha accidentalmente rivelato che ci sarà una quinta stagione?

Durante un'intervista, l'interprete di Hopper ha fatto riferimento a un quinto ciclo di episodi: la serie soprannaturale di Netflix è stata già segretamente rinnovata?

Mentre dovremo ancora pazientare a lungo prima di riuscire a vedere la quarta stagione di Stranger Things su Netflix (la cui produzione è stata interrotta a causa dell'emergenza Coronavirus), non si può fare a meno di pensare già al futuro della serie di successo creata dai fratelli Duffer. Certo, dopo il criptico finale della terza stagione vorremmo sapere immediatamente cosa è successo a Hopper e cosa accadrà ai Byers e a Undici ma... se i piani dei creatori portassero già a una quinta stagione? David Harbour, l'interprete del burbero Sceriffo Hopper potrebbe averlo confermato accidentalmente. Ecco cosa ha detto.

Stranger Things: Ci sarà una quinta stagione?

Qualche anno fa i fratelli Duffer avevano indicato 4 stagioni come la durata perfetta per Stranger Things. Successivamente, tuttavia, visto anche il successo della serie, il produttore esecutivo e regista Shawn Levi era stato più lungimirante parlando di "quattro o cinque stagioni". Dal momento che la quarta stagione non è stata ancora presentata da Netflix come la stagione finale, possiamo sperare in un quinto ciclo di episodi.

Le parole di David Harbour

Intervistato da Gold Derby, David Harbour ha dato qualche anticipazione su ciò che accadrà a Hopper nella prossima stagione. Nel farlo, però, ha accidentalmente (o forse consciamente) menzionato anche una quinta stagione. Ecco ciò che ha detto:

Vi dico che nella stagione 4 e nella stagione 5, semmai fossimo in grado di girare ancora, saranno rivelate molte cose che rendono complessa la storia di Hopper, che è davvero molto ricca e non vedo l’ora che la vediate. Ed è una di quelle cose che ti fanno rivalutare la serie per intero. Perché sappiamo tutti il finale, e voi potrete tornare indietro e vedere gli indizi che abbiamo seminato nella stagione 3, che poi daranno il loro frutti nella quarta e quinta stagione.

Già durante altre interviste, l'interprete di Hopper aveva anticipato che la quarta stagione punterà un faro sul passato di Hopper, rivelando soprattutto dettagli del rapporto con suo padre, un austero veterano della guerra in Vietnam. In questo caso, tuttavia, Harbour ha citato esplicitamente la quinta stagione facendo intendere, tra l'altro, che lui e gli altri addetti ai lavori conoscerebbero già il finale. Netflix, in accordo con i creatori, potrebbe quindi aver già segretamente rinnovato la serie? E la quinta sarà anche l'ultima stagione? Sapremo di più solo dopo aver visto la quarta stagione la cui produzione ripartirà a settembre. Presumibilmente, quindi, non vedremo i nuovi episodi prima dell'estate, se non addirittura l'autunno del 2021.