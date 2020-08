Stranger Things 4 ancora in pausa: Gaten Matarazzo si tiene impegnato con un lavoretto estivo

News Serie TV

L'interprete di Dustin è stato avvistato in un ristorante di Long Beach Island mentre lavorava come cameriere.

Immaginate di andare tranquillamente al ristorante e farvi servire da una star della TV come Gaten Matarazzo, l'interprete del simpatico Dustin Henderson in Stranger Things. È la sorpresa dinanzi a cui hanno sgranato gli occhi diversi fan della serie Netflix quando hanno visto l'attore lavorare come cameriere in un locale di Long Beach Island, nel New Jersey. Approfittando della pausa forzata che lo tiene lontano dal set della quarta stagione (le cui riprese sono state bloccate dall'emergenza Coronavirus), Matarazzo ha deciso di tenersi impegnato, come molti suoi coetanei, facendo un lavoretto estivo.

Dustin di Stranger Things al lavoro in un ristorante

Per ingannare il tempo in attesa del ritorno sul set, l'attore diciassettenne sta prestando servizio non lontano da casa sua, in un ristorante dove lavorano anche altri membri della sua famiglia. Lo ha confermato a The Hollywood Reporter il suo portavoce rivelando che, sebbene dotato di berretto e mascherina (come impongono le norme anti Covid), Matarazzo viene spesso riconosciuto dai fan. La cosa non sorprende, dal momento che Stranger Things rimane ancora oggi una delle serie più viste su Netflix (64 milioni di account hanno visto la terza stagione nelle prime quattro settimane dopo l'uscita, la scorsa estate).

Quando esce Stranger Things 4

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things erano appena iniziate, lo scorso marzo, quando la pandemia ha bloccato tutto costringendo la produzione a fermarsi. Stando a quanto dichiarato dallo stesso Matarazzo tempo fa, la produzione dovrebbe ripartire il mese prossimo. The Hollywood Reporter ha indicato come possibile data della ripartenza il 17 settembre, giorno in cui dovrebbero ripartire molte produzioni che hanno sede in Georgia. I numeri dell'emergenza sanitaria negli Stati Uniti, tuttavia, rimangono ancora preoccupanti e la notizia non è stata ancora confermata. Probabilmente il teen drama soprannaturale di Netflix non tornerà con i nuovi episodi prima della seconda metà del 2021. Per rimanere sempre aggiornati, potete leggere il nostro approfondimento con tutte le informazioni e le anticipazioni su trama e cast di Stranger Things 4.