Stranger Things 5: Maya Hawke non è sicura che Robin debba avere una fidanzata

Nella quarta stagione di Stranger Things gli autori hanno spianato la strada per una storia d'amore che coinvolgerà Robin e la sua crush Vickie, ma Maya Hawke non è convinta che possa funzionare: ecco perché.

Riuscirà il personaggio di Robin Buckley ad avere un lieto fine nella stagiona finale di Stranger Things? Quel che è certo è che esplorerà gioie e dolori della prima cotta dopo aver mostrato interesse, la scorsa stagione, per la compagna di scuola Vickie (interpretata dalla star di Chiamatemi Anna Amybeth McNulty). Tuttavia l'interprete di Robin, Maya Hawke, non è così convinta che le cose tra le due possano funzionare e si è detta "confusa".

Stranger Things 5: Robin protagonista di una storia d'amore? Le perplessità di Maya Hawke

Ricorderete che nella quarta stagione di Stranger Things Robin ha mostrato interesse verso Vickie, una compagna di scuola che suonava con lei nella banda del liceo e che ha ritrovato alla fine come volontaria per aiutare gli sfollati di Hawkins dopo il disastro causato da Vecna. Nella quinta stagione gli autori, molto probabilmente, vogliono continuare a raccontare questa storia. "È una cosa fantastica e amo i personaggi la cui vita amorosa non è il centro della loro esistenza", ha dichiarato Maya Hawke a Yahoo! Entertainment.

Tuttavia l'attrice non ha nascosto alcune perplessità. Il motivo per cui si è detta "confusa" a proposito di una relazione romantica di Robin è che questa finirebbe per togliere inevitabilmente spazio al rapporto di amicizia di Robin e Steve (Joe Keery). "L'amicizia con Steve è così speciale. E le amicizie mi hanno accompagnato per tutta la vita. Penso che siano davvero importanti e meritino il loro tempo sullo schermo", ha osservato Hawke.

Robin si sacrificherà nell'ultima stagione?

Per il suo personaggio, invece, l'attrice vorrebbe vivesse "un momento da eroe". "Mi piacerebbe morire con onore, come farebbe qualsiasi attore. Ma adoro il modo in cui i Duffer amano i loro attori. Il motivo per cui scrivono così bene per me e per tutti gli altri è perché si innamorano dei loro attori e dei loro personaggi e non vogliono ucciderli. Penso che sia una bella qualità che hanno, e non vorrei che la perdessero", aveva dichiarato a Rolling Stone. Siccome è molto probabile che non tutti i personaggi sopravvivranno alla furia di Vecna, non si può escludere che sia Robin la prossima ad avere la peggio.

Stranger Things 5: A che punto sono i lavori

La produzione della quinta stagione di Stranger Things attualmente è ferma a causa dello sciopero degli sceneggiatori. "La scrittura non si ferma quando iniziano le riprese", avevano scritto i creatori, i fratelli Duffer. "Anche se siamo entusiasti di avviare la produzione con il nostro fantastico cast e la troupe, non è possibile durante questo sciopero. Speriamo che venga raggiunto presto un accordo equo in modo da poter tornare tutti al lavoro. Fino ad allora, passo e chiudo", avevano concluso. Intanto sabato scorso, durante l'evento virtuale TUDUM, Netflix ha annunciato che la leggenda di Terminator Linda Hamilton si è unita al cast della stagione finale. Il che fa pensare che, in ogni caso, i lavori in qualche modo stiano comunque andando avanti.