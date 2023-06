Stranger Things 5: La leggenda di Terminator Linda Hamilton nella stagione finale

News Serie TV

In attesa che la produzione riparta, dall'evento globale per i fan TUDUM l'annuncio che l'icona degli anni '80 interpreterà un ruolo nella stagione 5.

Linda Hamilton, una delle attrici più iconiche e popolari degli anni '80, volto di Sarah Connor nella saga di fantascienza Terminator, darà il suo contributo per rendere la quinta e ultima stagione di Stranger Things ancora più epica. Netflix ha annunciato all'evento globale per i fan FUDUM a San Paolo del Brasile che l'attrice si è unita al cast della serie di culto dei fratelli Matt e Ross Duffer, con un ruolo i cui dettagli al momento vengono tenuti segreti.

Stranger Things: In attesa della stagione 5

Ricordiamo che la produzione dell'atteso ciclo conclusivo di Stranger Things è ferma da diverse settimane a causa dello sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America, i quali chiedono agli studi di Hollywood una retribuzione equa che rifletta il valore del loro contributo al successo dell'industria e protezioni per garantire che la scrittura continui a essere una professione sostenibile anche rispetto alla minaccia sempre più concreta dell'intelligenza artificiale. "Speriamo venga raggiunto presto un accordo equo così da poter tornare tutti al lavoro", avevano dichiarato i Duffer all'inizio dello scorso mese.

Sciopero permettendo (il timore è che possa protrarsi per diversi mesi), l'arrivo su Netflix degli ultimi episodi è previsto non prima della seconda metà del 2024. Come la storia si concluderà, i Duffer lo sanno da molto tempo e, quando quelle idee sono state messe insieme e ordinate per dare forma alla quinta stagione, alla fine "sono state versate molte lacrime". Ciò che i fan possono aspettarsi è una battaglia per salvare prima la città di Hawkins e poi il mondo intero. L'ultima volta, la furia di Vecna ha creato una crepa irreversibile tra il Sottosopra e il mondo reale, iniziando a trasformare quest'ultimo in una landa senza vita. Il gruppo riuscirà a sconfiggere una volta per tutte un Vecna/Henry/Uno che, come ha sottolineato Will, è ferito ma decisamente ancora vivo da qualche parte nel Sottosopra? Inoltre, il dottor Martin Brenner è davvero morto? E se così non fosse, darebbe un contributo nella battaglia finale o continuerebbe a perseguire i suoi scopi?