Stranger Things 4: mentre le riprese proseguono in Georgia, gli sceneggiatori svelano i titoli di altri tre episodi?

News Serie TV

Gli autori di Stranger Things scherzano su Twitter con i fan mentre la serie Netflix è da poco tornata in produzione in Georgia.

I fan di Stranger Things sono sempre a caccia di nuove anticipazioni sulla quarta stagione che si sta girando, finalmente e dopo un lungo periodo di pausa a causa dell'emergenza sanitaria, in Georgia. Dopo aver comunicato ufficialmente il riavvio della produzione di Stranger Things e il ritorno sul set, chiuso lo scorso marzo dopo poche settimane di lavori, gli sceneggiatori hanno solleticato la curiosità degli appassionati rivelando quelli che dicono essere i titoli di altri tre episodi della prossima stagione (composta da nove episodi in tutto), precisamente il secondo, il terzo e il quarto: ma possiamo fidarci?

I titoli degli episodi 2, 3 e 4 di Stranger Things 4: Sono veri o è solo uno scherzo?

All'ennesima richiesta di un fan che chiedeva qualche anticipazione, gli sceneggiatori hanno risposto postando su Twitter i titoli degli episodi 2, 3 e 4 della quarta stagione rispettivamente Tick Tok Mr Clock, You Snooze You Lose e Wakey Wakey Eggs and Bakey. Il primo è anche il titolo di una canzone per bambini, il secondo è un proverbio che in italiano traduciamo con "chi dorme non piglia pesci", il terzo è il titolo di una canzone tratta dal musical A Cabin With A View ma è anche un modo di dire per indicare semplicemente che la colazione è pronta (anche se non ci sono uova e bacon). Tutti e tre i titoli, insomma, fanno riferimento al tempo che passa ma sono piuttosto buffi e singolari. Alcuni utenti, perciò, hanno creduto che si trattasse di uno scherzo, confezionato dagli autori nel mese di Halloween. Ovviamente questi ultimi non hanno risposto alle provocazioni lasciando aperto il mistero.

L'ironia degli sceneggiatori di Stranger Things

Se quanto rivelato dagli sceneggiatori si rivelasse uno scherzo, non sarebbe la prima volta. Gli autori di Stranger Things, infatti, in più di un'occasione si sono divertiti a prendersi gioco dei fan. Lo scorso giugno, per esempio, avevano promesso di condividere "l'intera quarta stagione in una foto" e in effetti l'avevano fatto, ma l'immagine in questione ritraeva solo i copioni della serie, lasciando un po' delusi gli appassionati che speravano in un'anticipazione più consistente.

Quello che invece sembra certo è il titolo del primo episodio della quarta stagione rivelato ormai quasi un anno fa: Chapter One: The Hellfire Club, letteralmente Capitolo Uno: Il Club Infernale. Anche dopo questa rivelazione, non sono mancate le congetture dei fan. C'è chi ha pensato che questo titolo si riferisca all'omonimo gruppo Marvel, nemico giurato degli X-Men e chi alle omonime società segrete esistite in Gran Bretagna e Irlanda durante il 18° secolo.

Per tutte le altre notizie sulla serie, potete consultare il nostro approfondimento con le anticipazioni sulla trama e sul cast e tutto quello che sappiamo su Stranger Things 4.