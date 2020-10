Stranger Things 4 è tornata finalmente in produzione: La prima foto dal Sottosopra!

News Serie TV

Un tweet dell'account ufficiale della serie testimonia che le riprese sono ripartite dopo lo stop a causa del coronavirus.

È la notizia che molti fan di Stranger Things stavano aspettando: dopo mesi di attesa, di supposizioni e di incertezze, la serie dei fratelli Duffer, una delle più amate in streaming su Netflix, riparte. La data del riavvio della produzione, anticipata qualche giorno fa da Deadline, si è dunque rivelata effettiva: si è tornati ufficialmente a girare, dopo la lunga pausa osservata dopo la chiusura del set lo scorso marzo, a causa del coronavirus. La conferma arriva dall'account Twitter ufficiale della serie su cui è stata postata una foto che non lascia dubbi.

"Intanto, nel Sottosopra...": La prima foto dopo il ritorno sul set di Stranger Things 4

Su Twitter è spuntata una foto in cui, a testimonianza del riavvio dei lavori, si vede il ciak sul set. Il testo del tweet recita: "Intanto, nel Sottosopra..." e sullo sfondo dell'immagine si intravede quella che sembra essere l'enorme "bocca" nella quale è stato trascinato Hopper (David Harbour) alla fine della terza stagione. Come è noto, però, il primo teaser trailer della quarta stagione di Stranger Things ha rivelato che in realtà il capo Hopper è vivo ma è finito - non si sa come - in Russia.

meanwhile in the upside down... pic.twitter.com/BtPlMjy0pS — Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020

Stranger Things: Le anticipazioni sul destino di Hopper

Lo stesso David Harbor ha avuto modo di parlare in diverse occasioni, nei mesi scorsi, di ciò che accadrà al suo personaggio. La cosiddetta "risurrezione" di Hopper, a suo dire, sarà solo l'inizio di una storia molto più profonda che lo riguarderà. "Sono davvero entusiasta di lasciare che le persone vedano queste sfumature profonde in lui. In ogni stagione vediamo un lato diverso di lui. La scorsa stagione è stata un po' più strana, e mi è piaciuto molto interpretarla. Nella quarta stagione vedremo alcuni suoi lati più oscuri", aveva anticipato a Deadline. L'interprete dello sceriffo di Hawkins ha parlato anche di "sentimenti profondi" legati al passato del suo personaggio che saranno approfonditi nei prossimi episodi.

Quando esce Stranger Things 4?

Ora che la produzione è ripartita, si può anche ricominciare a ragionare sulla presunta nuova data di uscita della quarta stagione di Stranger Things. Il tempo necessario per completare le riprese non sarà poco, dal momento che a marzo il set aveva chiuso i battenti poco dopo l'inizio delle riprese. Rimane ancora tanto lavoro da fare. Tuttavia, nei mesi di lockdown gli sceneggiatori hanno completato la stesura dei copioni in modo da poter accelerare una volta tornati sul set. La speranza è di vedere i nuovi episodi della serie nella seconda metà del 2021. Ma sembra una previsione ottimistica.

Per tutte le altre notizie sulle serie, non perdete il nostro approfondimento che racchiude tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast di Stranger Things 4.