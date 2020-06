Stranger Things 4: La "stagione completa" in una foto condivisa dagli sceneggiatori

News Serie TV

Sull'account Twitter degli autori della serie Netflix un'immagine ritrae tutti i copioni del prossimo attesissimo ciclo di episodi.

Non è la prima volta che gli sceneggiatori di Stranger Things si divertono a tenere alta l'attenzione dei fan della serie. Questa volta, gli autori del teen drama soprannaturale di Netflix, fanno l'occhiolino agli appassionati condividendo su Twitter un'immagine con quella che chiamano "la quarta stagione completa". Si potrebbe rimanere delusi ma in effetti non dicono nulla di sbagliato: nella foto si deve l'intera nuova stagione... sotto forma di copioni! Centinaia di pagine racchiudono tutte le storie che, probabilmente, non vedremo però prima del prossimo anno. Sebbene la foto non sembri dare alcuna anticipazione, potrebbe però almeno confermare un'indiscrezione circolata negli ultimi mesi.

Stranger Things 4: Quanti episodi ci saranno?

Un occhio più attento, infatti, noterà che nella foto in questione si intravedono nove faldoni. Questo dettaglio potrebbe confermare la notizia, circolante già da qualche mese, secondo cui la quarta stagione di Stranger Things potrebbe avere nove episodi, uno in più del previsto. Secondo quanto riportato tempo fa da TVLine, l'episodio aggiuntivo potrebbe essere incentrato su un singolo personaggio, uno dei più amati dai fan, rivelando le origini della sua storia. Dopo l'annuncio della presenza di David Harbour nella quarta stagione, in molti credono si tratti di Hopper.

A che punto sono le riprese della quarta stagione

La foto è però un amaro contentino per i tanti fan della serie che dovranno aspettare a lungo prima di vedere le nuove storie dei ragazzi di Hawkins in streaming. Recentemente, infatti, l'interprete di Dustin Gaten Matarazzo ha aggiornato i fan sulla situazione lasciando intendere che la produzione della serie, interrotta lo scorso marzo a causa dell'emergenza Coronavirus, non ripartirà prima del mese di settembre facendo slittare inevitabilmente la data di uscita della quarta stagione della serie su Netflix.

Nell'attesa, potete leggere la nostra guida che racchiude tutte le informazioni e le anticipazioni su trama e cast di Stranger Things 4.