Stranger Things 4, cattive notizie da Gaten Matarazzo: Le riprese non ripartiranno molto presto

L'interprete di Dustin ha fatto intendere che non tornerà sul set della serie Netflix prima di settembre.

Abbiamo ancora in testa il motivetto de La storia infinita cantato dall'irresistibile Dustin in una già iconica scena della terza stagione di Stranger Things. E pare dovremo farcelo bastare per un po', visto che le riprese della quarta stagione non ripartiranno a breve, dopo la chiusura del set a causa dell'emergenza Coronavirus lo scorso marzo. Lo ha detto proprio l'interprete di Dustin Gaten Matarazzo aggiornando i fan sulla situazione, ancora in stallo dopo la lunga pausa imposta alla produzione.

Stranger Things 4: Gli aggiornamenti da Gaten Matarazzo

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things erano iniziate da circa un mese quando Netflix aveva deciso di chiudere tutti i suoi set lo scorso marzo a causa della crisi sanitaria. "Eravamo nel bel mezzo del lavoro quando ci hanno detto che ci sarebbero state due settimane di pausa. Che poi sono diventate tre mesi", ha spiegato Gaten Matarazzo ospite virtuale della GalaxyCon Live. Temporaneamente a casa sua in New Jersey, l'attore diciassettenne ha raccontato come ha vissuto questi mesi di pausa forzata lontano dal set. "Quando reciti in una serie, stai sempre lontano da casa per molto tempo. A causa della pandemia, invece, ora sono a casa da abbastanza tempo e mi rilasso", ha detto spiegando anche di non essere abituato a stare a casa per un lungo periodo di tempo, visto che di solito le riprese lo tengono impegnato per diversi mesi. "Giriamo ad Atlanta per sette, otto mesi. Ci vuole sempre un bel po': quindi sto via per più della metà dell'anno".

Stranger Things 4: Quando si tornerà a girare?

Parlando del futuro, Gaten Matarazzo si è poi lasciato sfuggire che, quando tornerà sul set, avrà ormai 18 anni compiuti (li compirà il prossimo 8 settembre) e non dovrà più sottostare alle molte restrizioni (di orari, impegni ed altro) che la legge impone ai minorenni. "Sono eccitato all'idea di poter lavorare senza dover conciliare tutto con la scuola. Anche se so che la scuola è una priorità, sono felice che non ci saranno più regole restrittive quando tornerò a girare", ha specificato. Una tale dichiarazione fa quindi pensare che il set di Stranger Things (che, intanto, dovrebbe cambiare location spostandosi da Atlanta in New Mexico) non riaprirà i battenti prima del prossimo autunno facendo slittare inevitabilmente la data di uscita della quarta stagione della serie su Netflix.

Tutto porta a pensare, quindi, che il teen drama soprannaturale di Netflix non tornerà con i nuovi episodi prima della seconda metà del 2021. Per rimanere aggiornati sulla serie, intanto, potete leggere la nostra guida che racchiude tutte le informazioni e le anticipazioni su trama e cast di Stranger Things 4.