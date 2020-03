Stranger Things 4 cambia location: La quarta stagione sarà girata in New Mexico

News Serie TV

Le riprese dei nuovi episodi sono in corso in queste settimane.

Dopo l'annuncio dell'avvio della produzione della quarta stagione di Stranger Things, arrivano nuovi aggiornamenti dal set dell'amata serie di Netflix. Deadline riporta che, dopo tre stagioni girate ad Atlanta, le riprese della quarta si svolgeranno per la maggior parte in New Mexico.

I motivi del cambio di location di Stranger Things

A spiegare i motivi che hanno spinto l'intera produzione a varcare i confini dello stato della Georgia ci hanno pensato i vicepresidenti per le Produzioni Netflix Patty Whitcher e Momita SenGupta. "La stagione 4 sarà più grande, più coraggiosa e più intricata che mai", ha anticipato SenGupta. La decisione, per la verità, non è del tutto inaspettata. Nel 2018, infatti, Netflix ha acquistato gli Albuquerque Studios, in New Mexico, creando un primo grande hub di produzione negli Stati Uniti e impegnandosi a spendere più di un miliardo di dollari per sostenere, nei prossimi dieci anni, l'industria locale.

Le conseguenze sulla serie

C'è chi crede che gli studios acquisiti da Netflix serviranno per girare le scene ambientate in Russia dove, come ora è noto, è rimasto prigioniero lo sceriffo Jim Hopper (David Harbour) alla fine della terza stagione. L'ipotesi non è stata né confermata né smentita dagli addetti ai lavori del servizio di video in streaming. "Se lo dicessi, finirei nel programma di protezione testimoni", ha scherzando SenGupta schivando ogni possibile spoiler ma aggiungendo che le nuove strutture scelte per le riprese sono risultate particolarmente adatte alla storia.

Per vedere in streaming la quarta stagione di Stranger Things, che i creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno descritto come "la più grande e la più terrificante fino ad ora", dovremo aspettare però diversi mesi. Molto probabilmente i nuovi episodi non usciranno prima del 2021.