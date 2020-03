Stranger Things 4: Un nuovo video mostra il cast riunito al tavolo di lettura

News Serie TV

La star Finn Wolfhard riprende i colleghi in occasione del ritorno in produzione della serie tv di Netflix.

In attesa del ritorno in tv, Netflix rilascia oggi un nuovo video dedicato all'ormai avviata produzione della quarta stagione di Stranger Things, la popolare serie di fantascienza creata dai fratelli Matt e Ross Duffer. Realizzato da Finn Wolfhard, che nella serie interpreta Mike, il corto mostra il numeroso cast riunito al tavolo di lettura con gli ideatori.

Oltre a Wolfhard, possiamo vedere David Harbour (Jim Hopper), del quale pochi giorni fa era stato confermato il ritorno nei nuovi episodi, così come Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve) e gli altri adulti Winona Ryder (Joyce) e Cara Buono (Karen). Tornano inoltre Brett Gelman (l'ex giornalista e teorico della cospirazione Murray Baumann) e Priah Ferguson (Erica, la sorella di Lucas).

Lunga 8-9 episodi, la quarta stagione di Stranger Things potrebbe o non potrebbe essere l'ultima, come indicato dai Duffer. Visto l'enorme successo di pubblico della serie, è più probabile che l'addio sarà rinviato, almeno di una stagione, mentre Netflix non ha fissato ancora una data per il ciclo più imminente, previsto indicativamente tra la fine di quest'anno e il prossimo.