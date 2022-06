Stranger Things 4 batte Bridgerton: È la serie in lingua inglese più vista nel weekend di uscita

News Serie TV

In soli tre giorni, la serie soprannaturale creata dai fratelli Duffer ha accumulato 286 milioni di ore di visione raggiungendo un nuovo record su Netflix.

Lo scorso weekend il mondo è andato... Sottosopra. Come era facilmente ipotizzabile, la quarta stagione di Stranger Things ha raggiunto un nuovo record su Netflix. I 7 episodi del Volume 1, usciti lo scorso 27 maggio, in soli 3 giorni sono stati visti per un totale di 286 milioni di ore, come certificato dai dati diffusi dal servizio di video in streaming. Tali numeri hanno reso immediatamente il drama soprannaturale creato dai fratelli Duffer la serie in lingua inglese più vista nel weekend di uscita, più di Bridgerton 2 che lo scorso marzo aveva accumulato 193 milioni di ore al debutto.

Stranger Things pronta a raggiungere numeri folli

Attualmente al numero 1 della Top 10 di Netflix di ben 84 paesi, Stranger Things si prepara a battere facilmente Bridgerton anche come serie tv in lingua inglese più vista su Netflix nei primi 28 giorni dall'uscita (il dato da superare è 656,26 milioni di ore di visione in tutto il mondo). Considerato che il soli 3 giorni la quarta stagione ha già raggiunto il 44 percento di questo risultato e che gli episodi sono particolarmente lunghi, si può facilmente prevedere che i ragazzi di Hawkins batteranno i nobiluomini e le nobildonne della Londra dell'età della Reggenza tra qualche settimana. Un dato significativo, che si evince analizzando la classifica dei contenuti più visti su Netflix nella settimana dal 23 al 29 maggio, è il fenomeno del rewatch: nell'elenco compaiono infatti anche le prime tre stagioni di Stranger Things, al terzo, quarto e quinto posto. Se questa tendenza sarà confermata e gli utenti (ri)guarderanno anche la quarta stagione, i numeri non potranno che gonfiarsi ulteriormente.

Batterà anche Squid Game?

Se consideriamo invece le serie non in lingua inglese, Squid Game detiene ancora lo scettro di serie più vista in assoluto su Netflix, con lo straordinario risultato di 1,65 miliardi di ore di visione nei primi 28 giorni dall'uscita. Segue la quinta Parte de La casa di carta con 792 milioni di ore. Ma, vista la lunga attesa per la quarta stagione di Stranger Things e l'entusiasmo che questa sta generando, anche questo record potrebbe essere facilmente superato. Non ci resta che aspettare qualche settimana per averne la certezza (intanto Netflix, che puntava molto su Stranger Things per risollevare i propri numeri e tirare un sospiro di sollievo dopo alcuni mesi particolarmente difficili, già festeggia).