Star Wars The Acolyte, lo straordinario costo della serie su Disney+

Dopo Andor, Star Wars - The Acolyte, appena partita su Disney+, è la serie dal vero più costosa mai prodotta dalla Lucasfilm / Disney nella galassia lontana lontana. Ma ci sono sgravi fiscali all'orizzonte.

Avete già visto i primi episodi di The Acolyte - La seguace, la nuova serie dal vero di Star Wars su Disney+? La Lucasfilm / Disney si augurerà che l'abbiate fatto, perché stando al New York Times è seconda solo ad Andor nei colossali costi di lavorazione sostenuti dal team di Kathleen Kennedy, affidato alla showrunner Leslye Headland e all'interpretazione di Amandla Stenberg. Ma di quali ingenti numeri parliamo?

Star Wars The Acolyte è costata 180 milioni di dollari

La serie dal vero Star Wars The Acolyte - La seguace, gestita da Lesyle Headland con la produzione di Kathleen Kennedy per Lucasfilm / Disney, è una delle più costose mai dedicate alla galassia lontana lontana di George Lucas. Si parla di un costo totale di 180 milioni di dollari, che rende questa produzione inferiore solo a quella di Andor (2022): il lavoro di Tony Gilroy con Diego Luna ebbe un budget mostruoso di 250 milioni, ma era anche composta da dodici episodi, ben quattro in più di quelli di The Acolyte, che si concluderà con l'ultima puntata caricata su Disney+ il 16 luglio. Come Andor però The Acolyte è stata girata in Inghilterra, mossa che la Disney usa per avvalersi degli sgravi fiscali. Altre serie di Star Wars come Mandalorian, Ahsoka e Obi-Wan Kenobi sono state prodotte in California, pare per cifre più basse, anche perché sembrerebbe che - come accadde per Andor - in La Seguace si sia fatto più uso di scenografie reali ed effetti fisici, sul set. Per la cronaca, il budget stimato della prossima Skeleton Crew con Jude Law, in arrivo sulla piattaforma a fine 2024, viaggia sui 136 milioni di dollari, relativamente più economico.

Collocata temporalmente sul finire dell'epoca dell'Alta Repubblica, The Acolyte racconta dell'esecuzione misteriosa di alcuni Jedi, da parte di un'assassina sulla quale indaga lo jedi Sol (Lee Jung-jae) e che viene identificata come l'ex-padawan ora meccanica Mae (Amandla Stenberg). Ma dov'è la verità?