Star Wars Skeleton Crew: ci sarà una seconda stagione? Gli autori sono pronti, ma la serie ha avuto successo?

Jon Watts e Chris Ford, gli showrunner di Star Wars Skeleton Crew, si sentono pronti per una seconda stagione, ma i dati sulle visualizzazioni della serie di Disney+, almeno gli ultimi per ora disponibili, non suggeriscono un grande entusiasmo da parte del pubblico.

Star Wars: Skeleton Crew si è appena conclusa su Disney+ e chi l'ha apprezzata si pone già inevitabili domande su una possibile seconda stagione: lo show business però non perdona, e naturalmente un prosieguo dovrebbe dipendere dalla popolarità dello show, al momento non proprio... stellare. Mancano tuttavia rivelazioni più fresche che vadano oltre l'esordio del mese scorso, mentre nel frattempo gli showrunner Jon Watts e Chris Ford hanno dichiarato a Techradar che naturalmente avrebero idee per dare un seguito alle avventure di Wim, Fern, Neel e KB.



Star Wars Skeleton Crew meno vista di The Acolyte?

Sembra un paradosso, considerando quante critiche si è tirata addosso la precedente serie di Star Wars per Disney+, The Acolyte - La seguace, ma quest'ultima ha registrato nella sua prima settimana 488 milioni di minuti di visualizzazioni. Star Wars Skeleton Crew, sulla carta più apprezzata, si è invece accontentata di 384, cioè 5 in meno di The Book of Boba Fett, che fino a quel momento era rimasta la serie starwarsiana meno popolare. Queste rilevazioni arrivano da Luminate (via The Jedi Temple Archives), ma non solo le sole a gelare chi ha gradito l'ultima serie con Jude Law: anche per l'istituto Nielsen lo show non è entrato nella Top 10 dello streaming nella settimana del debutto. Cattivi segnali, anche se sono riferiti solo al Nord America e mancano rilevazioni più fresche, che possano evidenziare eventuali miglioramenti nelle ultime settimane.

Di sicuro Jon Watts e Chris Ford, coautori di Star Wars Skeleton Crew, sarebbero pronti ad affrontare una seconda stagione e hanno già buttato giù "diverse possibilità" per continuare, ma fanno anche notare: "Ci siamo principalmente concentrati su questa storia, ma c'è sempre la possibilità che i ragazzi possano incontrare qualche personaggio sorprendente in futuro. [...] La cosa eccitante di questi personaggi è che sono interpretati da ragazzini, che crescono. Quindi, se apparissero in qualcos'altro, potremmo raccontare come sono cresciuti, come hanno trovato il loro posto nella galassia". Watts e Ford sembrano alludere alla possibilità che i protagonisti di Skeleton Crew possano apparire in altre opere di Star Wars, nello specifico in quelle legate alla Nuova Repubblica, gestite da Jon Favreau e Dave Filoni, in questo periodo impegnati sul film The Mandalorian & Grogu, in sala nel 2026.

Sarebbe molto divertente se il Jod di Jude Law facesse capolino in un'altra serie o nel lungometraggio, senza venir perso per strada: come abbiamo scritto in sede di recensione, si è rivelato un personaggio piuttosto efficace. E stando al finale di Skeleton Crew, non sappiamo ancora esattamente quale fine abbia fatto... Leggi anche Star Wars: Skeleton Crew, la recensione della serie con Jude Law carismatico pirata Star Wars Skeleton Crew, la nostra video intervista con Chris Ford e Jon Watts, gli showrunner della serie