Star Wars Skeleton Crew, la nostra video intervista con Chris Ford e Jon Watts, gli showrunner della serie

Per la partenza di Star Wars Skeleton Crew in streaming su Disney+, abbiamo intervistato Chris Ford e Jon Watts, ideatori e showrunner della serie che inietta lo spirito dei Goonies nella Galassia Lontana Lontana di George Lucas...

I primi due episodi di Star Wars Skeleton Crew sono disponibili su Disney+: la serie completa, composta da otto episodi, si concluderà a meta gennaio, con ciascun capitolo pubblicato settimanalmente sulla piattaforma. Per l'occasione abbiamo intervistato il suo sceneggiatore Chris Ford e il suo regista Jon Watts, insieme showrunner di questo originale incontro tra lo spirito dei Goonies e Star Wars. La nostra prima domanda verte proprio su quello, poi abbiamo chiesto loro lumi sul più giovane protagonista Wim, sulla presenza di Jude Law nel cast (di grande aiuto con i bambini!) e sull'ambientazione, in parte curiosamente "borghese" per il mondo di Guerre Stellari.



Intervista Esclusiva: La nostra video intervista agli showrunner della serie Chris Ford e Jon Watts - HD



Skeleton Crew, la premessa narrativa della serie di Star Wars su Disney+