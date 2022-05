Star Wars: Annunciata la nuova serie tv Skeleton Crew, con Jude Law protagonista

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming su Disney+ nel 2023.

Da qualche giorno si parlava di un'ulteriore, nuova serie live-action ambientata nella galassia di Star Wars, ad opera di due talenti finora estranei al franchise: il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts e lo sceneggiatore di Spider-Man: Homecoming Chris Ford. Ebbene, le voci erano fondate perché, poche ore fa, alla Star Wars Celebration 2022 di Anaheim, lo studio Lucasfilm ha confermato l'arrivo nel 2023 su Disney+ di Skeleton Crew, con il due volte nominato all'Oscar Jude Law (Ritorno a Cold Mountain, Il talento di Mr. Ripley) tra i protagonisti.

Skeleton Crew: La trama della nuova serie di Star Wars

L'annuncio di Skeleton Crew è arrivato poche ore prima del debutto sul servizio streaming dell'attesissima Obi-Wan Kenobi, terza serie live-action del franchise dopo The Mandalorian e The Book of Boba Fett, ed è l'ottava in lavorazione a Lucasfilm dopo queste tre e le precedentemente annunciate Andor, Ahsoka, The Acolyte e Lando. Lo studio ha confermato il coinvolgimento nel progetto di Watts e Ford, come emerso a inizio mese, ai quali si affiancano i produttori esecutivi Jon Favreau e Dave Filoni, già dietro le quinte di The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Per quanto riguarda la storia, Skeleton Crew è ambientata durante la ricostruzione successiva agli eventi del film Il Ritorno dello Jedi, più o meno nello stesso periodo di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, e segue un gruppo di bambini di circa 10 anni, provenienti da un "piccolo pianeta", mentre cercano di ritrovare la via di casa dopo essersi persi nella galassia. Durante il panel, Filoni ha precisato che, a dispetto di quanto la trama possa suggerire, Skeleton Crew non è una serie per bambini, "nella misura in cui non lo è The Clone Wars", e offrirà "una diversa prospettiva sull'universo di Star Wars". Del personaggio affidato a Law non è stato rivelato alcun dettaglio, mentre la produzione è impegnata sui casting dei quattro preadolescenti al centro della storia.