Squid Game: Netflix starebbe corteggiando David Fincher per un remake americano

Per ora sono solo rumor, ma pare che Netflix voglia sviluppare un adattamento in lingua inglese del drama coreano di Hwang Dong-hyuk, con l'acclamato regista David Fincher.

Guardareste un remake americano di Squid Game diretto da David Fincher? Potrebbe sembrare un sogno, e forse lo è visto che per ora si tratta solo di un'indiscrezione. Il ben informato giornalista americano Jeff Sneider, di solito una fonte attendibile, ha svelato nel suo podcast The Hot Mic che Netflix starebbe proprio lavorando a un adattamento in lingua inglese della sua serie più popolare di sempre e che starebbe corteggiando il pluripremiato regista di The Social Network, Mank e altri successi.

Arriva una Squid Game americana sotto la guida di David Fincher? L'indiscrezione

Sneider ha precisato di non sapere, al momento, se Fincher stia attivamente collaborando con Netflix per il remake americano di Squid Game ma ha detto di aver saputo da diverse fonti che il servizio di video in streaming vorrebbe "tantissimo" il regista alla guida del progetto. D'altronde il rapporto tra il gigante dello streaming e Fincher è già consolidato viste le molte collaborazioni passate, dal film Mank alle serie House of Cards, Mindhunter e Love, Death & Robots che ha diretto. Anche il prossimo film del regista, The Killer, arriverà in esclusiva proprio su Netflix a novembre 2023. Non ci sorprenderebbe più di tanto, quindi, se accettasse questo nuovo elettrizzante incarico. Ma meglio rimanere coi piedi per terra finché non avremo notizie più certe.

Il successo di Squid Game

Squid Game è ad oggi la serie più vista di sempre a livello globale su Netflix, con 1,65 miliardi di ore di visione raggiunte nelle prime quattro settimane dall'uscita nell'autunno del 2021. Il drama di sopravvivenza sudcoreano, incentrato su un gruppo di disperati che partecipa a una competizione mortale per un grosso premio in denaro, è stato creato, scritto e diretto dal regista Hwang Dong-hyuk. La serie è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione a gennaio 2022 e le riprese dei nuovi episodi dovrebbero iniziare quest'estate. Intanto, arriverà prossimamente anche il reality Squid Game: The Challenge ispirato alla serie, dove persone reali si contenderanno un vero premio in denaro.

Se la notizia di un remake americano si rivelasse fondata, non sorprenderebbe l'intenzione di Netflix di voler sfruttare un suo franchise di grande successo adattandolo per un pubblico e un mercato differenti. È già avvenuto con La casa di carta, adattata nella serie coreana La casa di carta: Corea. Quindi meglio non escludere nulla.