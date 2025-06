Squid Game: Il creatore della serie ha un'idea ben precisa per uno spin-off

News Serie TV

Alla vigilia dell'uscita del gran finale su Netflix, l'ideatore e regista di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha svelato cosa ha in mente per il futuro della serie.

Con l'arrivo della terza e ultima stagione di Squid Game, dal 27 giugno su Netflix, ci chiediamo quale sarà il futuro di questo fenomeno globale. Difficile pensare che Netflix non voglia continuare a sfruttarne le potenzialità. Tuttavia, il creatore e regista Hwang Dong-hyuk ha voluto fare chiarezza: la stagione 3 chiuderà la storia iniziata con Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), ma non ha escluso completamente la possibilità di espandere l'universo della serie con uno spin-off. Addirittura ha detto di avere già un'idea ben precisa su che storia ha pensato di voler esplorare.

Squid Game: L'idea di Hwang Dong-hyuk e altri ipotetici spin-off

Intervistato da Entertainment Weekly, Hwang ha rivelato di aver a lungo considerato l'idea di uno spin-off ambientato nel lasso di tempo tra la prima e la seconda stagione. Questo progetto ipotetico esplorerebbe il periodo di tre anni in cui Gi-hun è alla ricerca dei reclutatori, mostrando parallelamente le azioni del Capitano Park (Oh Dal-su) e degli uomini mascherati quando non sono impegnati nei giochi. "Non sarebbe un sequel, ma uno spin-off che racconta cosa succedeva durante quegli anni, non all'interno dell'arena, ma nella vita di quei personaggi al di fuori del gioco", ha spiegato Hwang. Si tratta, insomma, di una vaga idea ancora in fase embrionale, ma che potrebbe prendere forma in futuro.

Pur sottolineando come la stagione 3 sia pensata per essere un finale netto, il regista non ha chiuso completamente la porta a nuove storie ambientate in questo mondo. Anzi, ha precisato che "non si può mai dire mai", lasciando aperta la possibilità di sviluppare nuovi contenuti, anche se per il momento non è una sua priorità. Da notare che oltre alla possibile idea di Hwang, secondo indiscrezioni non confermate, Netflix starebbe già lavorando a un altro spin-off americano firmato dal celebre regista David Fincher.

Le dichiarazioni di Lee Byung-hun, il Front Man

Le dichiarazioni del regista Hwang Dong-hyuk arrivano a pochi giorni di distanza da quelle dell’attore Lee Byung-hun, interprete del misterioso Front Man. Ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon, Lee non ha escluso che la storia di Squid Game possa continuare anche dopo la terza stagione. Riguardo a un possibile spin-off dedicato al suo enigmatico personaggio, l'attore ha dichiarato: "Okay, devo dirlo... non ne sono sicuro. Ma c'è una possibilità, e non si può mai sapere cosa succederà".

Cosa significa tutto questo per Squid Game?

Lo spin-off ipotizzato dal creatore della serie è sicuramente una buona possibilità, soprattutto se nella stagione 3 si confermerà una popolare teoria secondo cui il Capitano Park sarebbe il vincitore di una precedente edizione dei giochi. Tuttavia, i primi episodi della seconda stagione hanno già approfondito in parte il percorso di Gi-hun e la figura del Reclutatore. Avrebbe più senso, forse uno spin-off che torni indietro nel tempo per raccontare le origini dei giochi e, magari la storia di Oh Il-nam, l'ex giocatore 001, l'anziano morto alla fine della prima stagione.

C'è il sospetto, in ogni caso, che il 27 giugno non diremo addio per sempre al mondo di Squid Game. Forse sarà solo un arrivederci, in attesa di scoprire cosa accadrà davvero in futuro.

