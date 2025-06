Squid Game, il riassunto: Dove eravamo rimasti? Tutto quello che bisogna ricordare prima della terza stagione

News Serie TV

L'attesa sta per finire. Il 27 giugno su Netflix arriva la stagione finale di Squid Game, il più grande successo della piattaforma: ecco un recap delle prime due stagioni, con i dettagli da tenere a mente.

Dopo aver conquistato il mondo nel 2021, Squid Game si prepara al gran finale. La terza stagione, in uscita il 27 giugno su Netflix, arriva a distanza di soli sei mesi dalla seconda. L'attesa è stata molto più breve rispetto al lungo intervallo tra le prime due stagioni, ma può essere utile un riassunto per arrivare preparati ai nuovi episodi e affrontre con più consapevolezza la visione. Chi è ancora vivo? Quali sono le trame più importanti? È il momento di ripassare tutto ciò che è accaduto finora.

Squid Game, la trama iniziale

In Squid Game un gruppo di persone disperate e indebitate accetta di partecipare a un misterioso torneo clandestino in cui ci si sfida in giochi per bambini. In palio c'è un premio in denaro enorme, ma per vincerlo bisogna sopravvivere a sfide brutali e spietate, orchestrate da una rete segreta di uomini ricchi e potenti. Al centro della storia c’è Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), un uomo comune che, nel corso del gioco, si trasforma da giocatore riluttante a ribelle determinato a distruggere il sistema dall'interno. Dopo aver vinto i giochi alla fine della prima stagione, decide infatti di partecipare una seconda volta, nella speranza di sradicare il sistema crudele.

La trasformazione di Gi-hun e il finale della seconda stagione

All'inizio della serie, Gi-hun era un uomo fragile e impulsivo. Dopo aver vinto la prima edizione del gioco, Gi-hun è diventato un uomo diverso: più cupo, solitario, e consumato dal senso di colpa. Ha usato la sua fortuna non per cambiare la sua vita, ma per cercare di distruggere quei gioch e il sistema che l'ha devastato. Nella seconda stagione, Gi-hun torna volontariamente nel gioco non per vincere, ma per sabotare tutto dall'interno. Tuttavia, anche questo piano finisce in tragedia quando prova a organizzare una ribellione armata. L'iniziativa, infatti culmina con la morte del suo migliore amico Jung-bae (Lee Seo-hwan), ucciso dal Front Man (Lee Byung-hun), l'organizzatore dei giochi che nel frattempo aveva assunto il falso nome di Young-il (e il numero 001) e si era finto alleato di Gi-hun.

I giochi e il ritorno del voto

Il meccanismo del voto è uno degli elementi più importanti della seconda stagione: dopo ogni round, i giocatori votano se continuare o fermarsi. Questa dinamica crea spaccature interne tra i partecipanti mettendoli gli uni contro gli altri. Finora, però, ha sempre vinto la fazione di chi preferiva continuare i giochi. E i giochi non sono finiti: dopo Un, due, tre, stella, il Pentathlon a sei gambe e la giostra Mingle, il trailer ufficiale della stagione 3, che vedete qui sotto, ci ha mostrato almeno un altro gioco molto pericoloso: il salto della corda, tenuta da due bambole giganti, con i giocatori sospesi su una passerella nel vuoto

Nuovo Trailer ITA: Stagione 3 - Il Trailer dei Giochi Finali - HD

I personaggi chiave: I fratelli Jun-ho e In-ho (Front Man), il capitano e la guardia 011

Uno dei filoni più importanti rimane quello dei fratelli Jun-ho (Wi Ha-joon) e In-ho (Lee Byung-hun), alias il Front Man. Nella prima stagione Jun-ho si infiltra tra le guardie per cercare il fratello scomparso, scoprendo infine che è proprio lui a guidare il gioco. Dopo essere sopravvissuto a un tentato omicidio, Jun-ho ritorna nella seconda stagione alla ricerca dell'isola, non senza ostacoli. Anche se crede di essere circondato da amici, il finale della stagione 2 rivela che qualcosa di sospetto sta accadendo a bordo, e il problema è proprio il Capitano della barca, Park. Nel cuore della notte, uno degli uomini scopre il capitano mentre sta manomettendo un drone utilizzato per cercare l'isola. Quando l'uomo comincia a fare domande, il Capitano Park lo accoltella e lo getta in mare.

No-eul, la guardia misteriosa

Un altro personaggio chiave della seconda stagione è No-eul (Park Gyu-young), guardia e cecchina di precisione indicata con il numero 011. Ex rifugiata nordcoreana, lavora per il gioco con un obiettivo personale: sopravvivere per rivedere sua figlia. Ha preso particolarmente a cuore la situazione del giocatore 246 (Lee Jin‑wook) perché lavorava con lui in un luna park e sa che è entrato nel gioco per tentare di salvare sua figlia, malata di leucemia.

Chi è ancora vivo (e chi no)

Ma quali sono i giocatori che troveremo ancora in vita all'inizio della terza stagione? Oltre a Gi-hun, ci sono Hyun-ju (giocatore 120 interpretata Park Sung-hoon), un'ex soldatessa trans con un passato nelle forze speciali; Kang Dae-ho (giocatore 388, interpretato da Kang Ha-neul), un concorrente che, nonostante momenti di panico e incertezza, riesce a sopravvivere; Jang Geum-ja (giocatore 149, interpretata da Kang Ae-shim) che è una madre anziana che partecipa con il figlio Park Yong-sik (giocatore 007 interpretato da Yang Dong-geun), entrambi rimasti vivi dopo la rivolta. C'è poi Kim Jun-hee, incinta, giocatore 222 interpretata Jo Yuri.

Tra le morti importanti, invece, ricordiamo quella di Jung-bae, migliore amico di Gi-hun, ucciso dal Front Man davanti ai suoi occhi, e quella di Thanos (T.O.P), il giocatore 230 morto durante una rivolta. Un altro personaggio importante da tenere a mente è Oh Il-nam (l'ex giocatore 001), che abbiamo scoperto essere il creatore dei giochi, ma che è morto alla fine della prima stagione.

Da dove ripartirà la terza stagione?

Il finale della seconda stagione ha lasciato Gi-hun completamente distrutto, privo di amici e speranze. Dopo aver fallito con la democrazia (il voto) e con la ribellione (la forza), il protagonista si trova ora davanti a un bivio morale: continuare a lottare per un'umanità ancora possibile o diventare come il suo nemico? Il confronto tra Gi-hun e il Front Man, quindi, sarà il cuore della terza stagione. Il regista Hwang Dong-hyuk ha anticipato che vedremo Gi-hun affrontare i limiti estremi della resistenza emotiva e morale. La vera domanda non è solo se riuscirà a distruggere il gioco, ma se riuscirà a farlo restando fedele a sé stesso. Per fortuna presto avremo tutte le risposte.