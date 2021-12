Squid Game è la Serie TV più twittata del 2021

News Serie TV

Il fenomeno televisivo coreano di Netflix è inarrestabile e ha raggiunto ufficialmente un altro traguardo.

È arrivata su Netflix senza essere spinta o pubblicizzata e persino senza doppiaggio lo scorso 17 settembre eppure in poche settimane Squid Game è diventata la serie rivelazione del 2021. Chi l'avrebbe mai detto? Una serie coreana, assai violenta e decisamente vietata ai minori che ha saputo parlare a milioni di persone in tutto il mondo. Arrivati alla fine dell'anno, ai tanti primati raggiunti dal drama corano creato da Hwang Dong-hyuk (il più importante dei quali è sicuramente il titolo di serie tv più vista di sempre su Netflix) se ne aggiunge un altro: Squid Game è ufficialmente la serie tv più twittata del 2021. Lo rivelano i dati diffusi dalla stessa piattaforma social e pubblicati nel report #OnlyOnTwitter che ogni anno fotografa l'anno di Twitter basandosi sul periodo che va dal 1° gennaio al 15 novembre.

Le serie tv più twittate nel 2021 negli Stati Uniti: La classifica

Sfortunatamente la classifica diffusa da Twitter fa riferimento ai soli post pubblicati dagli Stati Uniti, ma - visto il successo inarrestabile - non è difficile immaginare che Squid Game mantenga questo primato anche a livello globale. Ecco quali sono stati gli show e le serie di cui si è parlato di più su Twitter nel 2021:

Squid Game WandaVision Sesame Street Saturday Night Live Il Trono di Spade Jeopardy! Grey’s Anatomy I Simpson Loki The Walking Dead

È interessante osservare come Squid Game sia l'unica serie originale di Netflix presente nella classifica. Due, invece, le serie originali di Disney+ (WandaVision e Loki) che appartengono alla grande famiglia Marvel. Spicca al quinto posto, con gran sorpresa, Il Trono di Spade che evidentemente fa ancora parlare di sé, nonostante siano ormai trascorsi oltre due anni dalla messa in onda del finale su HBO. Vanno molto forti come sempre, in America, show di culto come Saturday Night Live e Jeopardy! Da notare, infine, la presenza di Grey's Anatomy e The Walking Dead in classifica, due serie che continuano ad appassionare gli spettatori americani nonostante siano in onda rispettivamente da 18 e 11 stagioni.