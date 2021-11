Squid Game diventa reale a Los Angeles: Ecco il parco giochi interamente dedicato alla serie Netflix

News Serie TV

La serie di successo coreana è ormai un fenomeno culturale: a Koreatown una sorpresa speciale per festeggiare Halloween con i fan.

Il fenomeno Squid Game ha ormai preso piede in tutto il mondo. La serie coreana di Netflix regna incontrastata in cima alle serie originali più viste di sempre sulla piattaforma ma questo non è l'unico primato che può vantare. Nelle ultime settimane, infatti, sia sul web che nella vita reale abbiamo potuto toccare con mano la popolarità del survival drama vedendo video ispirati alla serie (come la riproduzione dei biscotti al caramello con cui si confrontano i protagonisti) e, con l'arrivo di Halloween, centinaia di costumi a tema. Ma è proprio in occasione della festa più spaventosa dell'anno che Netflix ha deciso di fare un regalo ai fan americani, precisamente californiani, installando uno speciale parco giochi dove è stato possibile, per una sola giornata, mettersi alla prova con i giochi per bambini che si vedono nella serie (naturalmente con un finale più felice, visto che qui ovviamente non bisognava preoccuparsi di perdere la vita, come succede ai protagonisti di Squid Game).

Squid Game ispira un vero parco giochi: Il video

Come è noto ai 142 milioni di account che hanno visto Squid Game nelle prime quattro settimane dall'uscita, la serie segue 456 persone disperate e piegate dai debiti che accettano di prendere parte una competizione segreta in un luogo misterioso. Si sfidano così in una serie di giochi per bambini per vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won (poco più di 33 milioni di euro). Non sanno, però, che essere eliminati dal gioco significa anche essere uccisi. I giochi con cui si confrontano i protagonisti della serie sono, per esempio, la versione coreana di Un, due, tre...stella, il tiro alla fune, il Dalgona Candy - in cui i giocatori devono intagliare una forma dentro un biscotto senza rompere lo stesso - e naturalmente il gioco del calamaro, una specie di nostro gioco della campana, che dà il nome alla serie. A Los Angeles, precisamente nel quartiere di Koreatown i fan di Squid Game si sono divertiti in un parco giochi a tema installato da Netflix. Lì, solo per un giorno, hanno giocato a diversi giochi visti nella serie, hanno assaggiato i famosi biscotti Dalgona e fatto altre attività ispirate al k-drama. Guardate voi stessi qui sotto il video che documenta questa esperienza imperdibile condiviso da Netflix.

Red Light! Green Light! As a Halloween surprise, we brought Squid Game to life in LA's Koreatown as a one-day event for locals to who dared to play pic.twitter.com/fjEe4toPXo — Netflix (@netflix) October 30, 2021

La Squid Game Experience ad Abu Dhaabi

Riproporre i giochi di Squid Game nella vita reale, in ogni caso, non è una novità. Già qualche settimana fa presso un centro culturale coreano di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, è stato organizzato un evento super esclusivo riservato solo ai veri fan dello show: due squadre di composte da 15 persone si sono sfidate nei tipici giochi della serie cioè Un, due tre stella, Dalgona Candy, biglie e il gioco delle carte Ddakji. Il requisito per partecipare? Bisognava rispondere a domande molto specifiche sulla serie, dimostrando di essere grandissimi fan. Mentre la popolarità della serie aumenta, tuttavia, c'è anche chi si è scagliato contro Squid Game ritenendolo un contenuto troppo violento per i più giovani. Accuse a cui Netflix ha risposto ribadendo che si tratta di una serie vietata ai minori di 14 anni.