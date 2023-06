Squid Game arruola 8 nuovi attori e completa il cast della seconda stagione

News Serie TV

La seconda stagione della serie Netflix più vista di sempre entrerà in produzione entro la fine dell'anno.

È tutto pronto per la seconda stagione di Squid Game, il drama di sopravvivenza diventato in breve tempo il più grande successo di Netflix nella storia della piattaforma. Il cast dei nuovi episodi è ufficialmente al completo con l'arrivo di 8 nuovi attori che raggiungono i volti già noti e le altre star annunciate in precedenza.

Squid Game 2: Le nuove aggiunte al cast

Hanno firmato per ricoprire ruoli - ancora misteriosi - nella serie fenomeno di Hwang Dong-hyuk gli attori Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an. Sconosciuti per il grande pubblico, in realtà sono già piuttosto affermati in Corea del Sud e molti di loro hanno già recitato in altre serie Netflix o in precedenti progetti del creatore di Squid Game (è il caso di Lee David e Lee Jin-uk). Park e Lee Jin-uk hanno anche recitato nelle prime due stagioni del drama coreano Sweet Home, Kang è apparso in Move to Heaven e Won ha debuttato nella prima stagione della miniserie DP.

Netflix cambia i criteri di valutazione degli ascolti: Ecco quali sono ora le serie tv più viste di sempre Leggi anche

Gli altri attori nella seconda stagione

Gli 8 nuovi interpreti raggiungono i veterani Lee Jung-jae (Gi-hun, giocatore 456), Lee Byung-Hun (il direttore dei giochi Front Man), Wi Ha-joon (Jun-ho, il poliziotto che si mette alla ricerca di suo fratello) e Gong Yoo (lo "schiaffeggiatore" che invita i concorrenti al gioco) - in sostanza gli unici personaggi sopravvissuti alla fine della prima stagione - e gli altri nuovi arrivati ​​Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon e Yang Dong-geun, che sono stati annunciati durante l'evento globale per i fan TUDUM.

Quando uscirà la seconda stagione?

Il cast della seconda stagione di Squid Game si è riunito per la prima volta questa settimana per una prima lettura del copione. La produzione dei nuovi episodi dovrebbe iniziare entro la fine di quest'anno, forse già quest'estate, con il creatore della serie, regista e produttore esecutivo Hwang Dong-hyuk pronto a dirigere ogni episodio del nuovo ciclo. Probabilmente la serie tornerà su Netflix con i nuovi episodi nel 2024.