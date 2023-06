Netflix cambia i criteri di valutazione degli ascolti: Ecco quali sono ora le serie tv più viste di sempre

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ha modificato i criteri per costruire le sue Top 10: la serie tv in lingua inglese più popolare non è più Stranger Things.

Come misura Netflix la popolarità dei suoi titoli? Fino a poco fa considerava le ore di visualizzazione accumulate nei primi 28 giorni dall'uscita. In questo modo stilava le sue Top 10 globali con le serie e i film (in lingua inglese e non) più visti sul servizio. Una metodologia considerata da alcuni poco accurata, visto che non teneva conto del numero degli episodi di una serie e della durata degli stessi. Per questo motivo, il servizio di video in streaming ha annunciato di aver modificato i criteri di valutazione degli ascolti tenendo in considerazione non solo le ore di visualizzazione ma anche le visualizzazioni stesse (calcolate dividendo il numero delle ore per il tempo di durata totale del titolo). Di conseguenza la classifica dei 10 titoli più visti di sempre a livello globale è cambiata e Stranger Things è stata detronizzata come serie tv in lingua inglese più popolare del servizio. Poco cambia, invece, nella classifica delle serie tv non in lingua inglese, dove Squid Game continua a dominare al primo posto.

Netflix: Come cambiano le Top 10 globali

Adesso, visitando il sito dove Netflix condivide le proprie Top 10, si possono consultare le nuove classifiche. Sebbene le ore di visualizzazione siano mostrate negli elenchi, le Top 10 sono ora stilate in base alle visualizzazioni misurate come sopra. Per completezza gli elenchi mostrano anche il tempo di durata totale di ciascun titolo (nel caso di Mercoledì, per esempio, 6 ore e 49 minuti). Ma non è tutto: l'arco di tempo per misurare gli ascolti si estende da 28 giorni a 91 giorni perché, precisa Netflix, "molti dei nostri show e film crescono in modo significativo nel tempo".

Le nuove classifiche di Netflix

Secondo questi nuovi criteri, la serie tv più popolare è ora Mercoledì con 252,1 milioni di visualizzazioni. Al secondo posto Stranger Things 4 con 140,7 milioni, sebbene il totale delle ore di visualizzazione sia superiore del 7%. Ecco la classifica relativa alle 10 serie in lingua inglese più popolari di sempre (in realtà 8 visto che Stranger Things e Bridgerton compaiono con 2 stagioni ciascuna).

Mercoledì (stagione 1) - 252,1 milioni di visualizzazioni Stranger Things (stagione 4) - 140,7 milioni di visualizzazioni Dahmer - Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer - 115,6 milioni di visualizzazioni Bridgerton (stagione 1) - 113,3 milioni di visualizzazioni La regina degli scacchi - 112,8 milioni di visualizzazioni The Night Agent - 98,2 milioni di visualizzazioni Stranger Things (Stagione 3) - 94,8 milioni di visualizzazioni Bridgerton (stagione 2) - 93,8 milioni di visualizzazioni The Witcher (stagione 1) - 83 milioni di visualizzazioni The Watcher (stagione 1) - 79,6 milioni di visualizzazioni

Tra le serie in lingua non inglese, Squid Game è in cima alla Top 10 con 265 milioni di visualizzazioni, mentre La casa di carta si piazza al secondo posto con 106 milioni di visualizzazioni.