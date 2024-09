Squid Game 2: Uno speciale teaser trailer dà inizio ai giochi della seconda stagione

News Serie TV

La serie coreana di successo tornerà su Netflix il 26 dicembre, a distanza di più di tre anni dal primo ciclo di episodi.

Il gioco non si ferma mai. Anzi, diventa più mortale che mai nello speciale teaser trailer della seconda stagione di Squid Game diffuso da Netflix nel corso dell'evento della Geeked Week 2024, la settimana dedicata ai fan. Dopo il poster ufficiale della seconda stagione di Squid Game, è arrivato il teaser che anticipa ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti: Gi-hun (Lee Jung-jae)) tornerà nell'arena nel tentativo di bloccare gli assurdi giochi per bambini che portano inevitabilmente alla morte 455 giocatori su 456. Ma perché Front Man dovrebbe permettergli di tornare, sapendo che è lì per distruggere il gioco una volta per tutte? Lo scopriremo quando la serie coreana tornerà con i nuovi episodi il prossimo 26 dicembre, a cui seguirà una terza e ultima stagione nel 2025. Ma, ve lo ricordiamo, alcuni dei protagonisti e il regista saranno in Italia per presentare in anteprima la seconda stagione al Lucca Comics & Games 2024 il prossimo 31 ottobre.



Teaser Trailer: Stagione 2 - Teaser Trailer Speciale - HD

Squid Game 2: Da dove ripartirà la storia

Tre anni dopo aver vinto, il giocatore 456 rinuncia ad andare negli Stati Uniti e torna con una nuova decisione in mente. Gi-hun rientra nel misterioso gioco di sopravvivenza iniziando un'altra sfida mortale con nuovi concorrenti che puntano al premio di 45,6 miliardi di won. Usando la fortuna vinta per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal posto più ovvio: cercare l'uomo in un elegante abito che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi finalmente danno risultati, il percorso per abbattere l'organizzazione si rivela più letale di quanto avesse immaginato: per porre fine al gioco, deve rientrarci.

Il cast

Il regista Hwang Dong-hyuk, che ha fatto la storia alla 74ᵃ edizione dei Primetime Emmy diventando il primo asiatico a vincere il premio come Miglior regia di una serie drammatica, è ancora una volta al timone della serie come regista, sceneggiatore e produttore. Insieme a Jung-jae rivedremo anche Lee Byung-hun nei panni di Front Man, Wi Ha-jun del poliziotto Jun-ho e Gong Yoo del reclutatore del gioco. Ma ci saranno anche nuovi giocatori e nuovi personaggi interpretati dalle new entry Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.